Fosforlu Cevriyem Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Fosforlu Cevriyem
-
Çağırırsın gelmezse
Deli gibi sevmezse
Çağırırsın gelmezse
Deli gibi sevmezse
Ballı lokmam demezse
Ballı lokmam demezse
Tut kolundan at gitsin
***
At gitsin at gitsin
Eskimişse at gitsin
At gitsin at gitsin
Yaramazsa at gitsin
***
At gitsin at gitsin
Eskimişse at gitsin
At gitsin at gitsin
Yaramazsa at gitsin
***
Sevmek nedir bilmezse
Canım gülüm demezse
Sevgi nedir bilmezse
Canım gülüm demezse
Neşe huzur vermezse
Neşe huzur vermezse
Tut kolundan at gitsin
***
At gitsin at gitsin
Eskimişse at gitsin
At gitsin at gitsin
Yaramazsa at gitsin
***
At gitsin at gitsin
Eskimişse at gitsin
At gitsin at gitsin
Yaramazsa at gitsin
-
Gönülden seviyorsun
Mutluluk istiyorsun
Ne diye gizliyorsun
Sen aşıksın arkadaş
***
Allah yardımcın olsun
Derdine derman bulsun
Laf aramızda kalsın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Ah, ah
Aşıksın
***
Saklama hiç boşuna
Acırım gözyaşına
Derdini anlat bana
Sen aşıksın arkadaş
***
Allah yardımcın olsun
Derdine derman bulsun
Laf aramızda kalsın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşk
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
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-
Canım dediklerim canımı aldı ah
Gönül sarayımı yıkıp gittiler
Bu mutsuz yaşantım onlardan kaldı
Beni sevdiğime pişman ettiler
***
Bu mutsuz yaşantım onlardan kaldı
Beni bugünümden, dünden ettiler
Beni doğduğuma, beni sevdiğime pişman ettiler
***
Haykırsam dünyaya ettiklerini
Yine anlatamam çektiklerimi
Haykırsam dünyaya ettiklerini
Yine anlatamam çektiklerimi
***
Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi
Beni bugünümden, dünden ettiler
Beni sevdiğime pişman ettiler
***
Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi
Beni doğduğuma pişman ettiler
Beni sevdiğime pişman ettiler
***
Ben dertli değildim yaşarken oldum
Bu kötü kaderi sonradan buldum
Ben dertli değildim yaşarken oldum
Bu kötü kaderi sonradan buldum
***
Aldana, aldana ömrümden oldum
Beni bugünlerden dünden ettiler
Beni sevdiğime pişman ettiler
***
Aldana, aldana ömrümden oldum
Beni bugünümden, dünden ettiler
Beni sevdiğime pişman ettiler
***
Haykırsam dünyaya ettiklerini
Yine anlatamam çektiklerimi
Haykırsam dünyaya ettiklerini
Yine anlatamam çektiklerimi
***
Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi
Beni bugünümden, dünden ettiler
Beni sevdiğime pişman ettiler
-
Hazırmıyız
***
Ben de bir insanoğluyum
Ben de bir insanoğluyum
Bırak beni konuşayım
Bir başım bir beynim vardır
Bir başım bir beynim vardır
Bırak beni konuşayım
Gine sana danışayım hey
Bir başım bir beynim vardır
Bir başım bir beynim vardır
Bırak beni konuşayım
Gine sana danışayım hey
***
Yalel yalel yalel ya habübi ya habübi ya
***
Senin dilin benim dilim
Senin dilin benim dilim
Yakışmaz insana zulüm
İnsanım hayvan değilim
İnsanım hayvan değilim
Bırak beni konuşayım
Gine sana danışayım hey
***
İnsanız hayvan değiliz
İnsanız hayvan değiliz
Bırak beni konuşayım
Gine size danışayım hey
***
Teşekkürler
Seviyoruz ama kimi en tatlı birisini
Nasıl anlatsak sana ilk harflere baksana İbrahim
Hallah Allah
Teşekkürler
Saygılar duyorum
-
Aşkımsın sevdalımsın
Tutunacak dalımsın
Aşkımsın sevdalımsın
Tutunacak dalımsın
Taş yürekli zalimsin
Hey Allah'ın zalimi
Taş yürekli zalimsin
Hey Allah'ın zalimi
Hey Allahın zalimi
Nolur gel gör halimi
Sendin çalan kalbimi
Sen Allahın zalimi
Şappi şappi
Muradı böyle akar gider gardaş
Muradı böyle Muradı böyle
Ben ben derdimi felekten sordum
Felek felek dedi gardaş bu derdim
Muradı böyle muradı böyle muradı böyle
Ben derdimi felekten sordum
Felek dedi muradı böyle
Muradı böyle
Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
Allah Allah allah bu nasıl sevmek
Allah Allah allah bu nasıl gülmek
Şappi şappi
Gözlerine bakınca deryayı gördüm
Sevmeyi sevilmeyi onunla bildim
Gözlerine bakınca deryayı gördüm
Sevmeyi sevilmeyi onunla bildim
Gülünce gözlerini saçının her telini
Tutunca ellerini ölesim gelir
Ölesim gelir ölesim gelir ölesim gelir ölesim gelir
Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
Allah Allah Allah bu nasıl sevmek
Allah Allah Allah bu nasıl gülmek
-
-
Dergah senden, ah! Dergah senden
Kimi geçti, kim eğlendi, kimi geçti
Kim eğlendi, kim eğlendi, kimi geçti
***
Neçe Han, neçe Sultan, neçe Han, neçe Sultan
Tahtın bıraktı geçti
Gülün destesi bir paraya
Ah! Gülün destesi bir paraya
Onun da vakti geçti, onun da vakti geçti
Yar meni kül eyledi, kül eyledi, kül eyledi
O yar beni kül eyledi, kül eyledi, kül eyledi
Külüne bastı geçti
Men yetimem, men yetimem, ben öksüzem
Kimsesizem
Nasıl edim ben? Nere gidim? Ah! aaah!
-
Beyaz gül kırmızı gül
Güller arasından gelir
Beyaz gül kırmızı gül
Güller arasından gelir
Yarim giymiş beyaz azya
Cuma namazından gelir
Yarim giymiş beyaz azya
Bayram namazından gelir
Haa
Hep beraber yeah
Evleri göçtü neylim
Köprüyü geçti neylim
Evleri göçtü neylim
Köprüyü geçti neylim
Yüzde dost kalpte hain
Ben böyle dostu neylim
Yüzde dost kalpte hain
Ben böyle dostu neylim
Beyaz gül kırmızı gül
Güller arasından gelir
Beyaz gül kırmızı gül
Güller arasından gelir
Yarim giymiş beyaz azya
Cuma namazından gelir
Yarim giymiş beyaz azya
Cuma namazından gelir yah yah
Ben o yarın sazıyam
Sazıyam avazıyam
Ben o yarın sazıyam
Sazıyam avazıyam
Eli elimde olsun
Dilenmeye razıyam
Eli elimde olsun
Dilenmeye razıyam
Beyaz gül kırmızı gül
Güller arasından gelir
Beyaz gül kırmızı gül
Güller arasından gelir
Yarim giymiş beyaz azya
Cuma namazından gelir
Yarim giymiş beyaz azya
Cuma namazından gelir
Evet durum iyi mi
Şekil iyi değil mi
Moralimiz iyi mi
Güzel güzel
Benim de moralim iyi
Masadakiler masadakiler inmesinler
İnmeyin lütfen ne olur
Çık kız sen de yukarı çık haa
Seni yandan yırtmaçlı seni evet
Hazır mıyız