İbrahim Tatlıses

At Gitsin Çağırırsın gelmezse Deli gibi sevmezse Çağırırsın gelmezse Deli gibi sevmezse Ballı lokmam demezse Ballı lokmam demezse Tut kolundan at gitsin *** At gitsin at gitsin Eskimişse at gitsin At gitsin at gitsin Yaramazsa at gitsin *** At gitsin at gitsin Eskimişse at gitsin At gitsin at gitsin Yaramazsa at gitsin *** Sevmek nedir bilmezse Canım gülüm demezse Sevgi nedir bilmezse Canım gülüm demezse Neşe huzur vermezse Neşe huzur vermezse Tut kolundan at gitsin *** At gitsin at gitsin Eskimişse at gitsin At gitsin at gitsin Yaramazsa at gitsin *** At gitsin at gitsin Eskimişse at gitsin At gitsin at gitsin Yaramazsa at gitsin

Aşıksın Gönülden seviyorsun Mutluluk istiyorsun Ne diye gizliyorsun Sen aşıksın arkadaş *** Allah yardımcın olsun Derdine derman bulsun Laf aramızda kalsın Sen aşıksın arkadaş *** Aşıksın Aşıksın Aşıksın Sen aşıksın arkadaş *** Aşıksın Aşıksın Aşıksın Sen aşıksın arkadaş *** Ah, ah Aşıksın *** Saklama hiç boşuna Acırım gözyaşına Derdini anlat bana Sen aşıksın arkadaş *** Allah yardımcın olsun Derdine derman bulsun Laf aramızda kalsın Sen aşıksın arkadaş *** Aşıksın Aşıksın Aşıksın Sen aşıksın arkadaş *** Aşıksın Aşıksın Aşıksın Sen aşıksın arkadaş *** Aşk Aşıksın Aşıksın Aşıksın Sen aşıksın arkadaş *** Aşıksın Aşıksın

Canım Dediklerim Canım dediklerim canımı aldı ah Gönül sarayımı yıkıp gittiler Bu mutsuz yaşantım onlardan kaldı Beni sevdiğime pişman ettiler *** Bu mutsuz yaşantım onlardan kaldı Beni bugünümden, dünden ettiler Beni doğduğuma, beni sevdiğime pişman ettiler *** Haykırsam dünyaya ettiklerini Yine anlatamam çektiklerimi Haykırsam dünyaya ettiklerini Yine anlatamam çektiklerimi *** Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi Beni bugünümden, dünden ettiler Beni sevdiğime pişman ettiler *** Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi Beni doğduğuma pişman ettiler Beni sevdiğime pişman ettiler *** Ben dertli değildim yaşarken oldum Bu kötü kaderi sonradan buldum Ben dertli değildim yaşarken oldum Bu kötü kaderi sonradan buldum *** Aldana, aldana ömrümden oldum Beni bugünlerden dünden ettiler Beni sevdiğime pişman ettiler *** Aldana, aldana ömrümden oldum Beni bugünümden, dünden ettiler Beni sevdiğime pişman ettiler *** Haykırsam dünyaya ettiklerini Yine anlatamam çektiklerimi Haykırsam dünyaya ettiklerini Yine anlatamam çektiklerimi *** Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi Beni bugünümden, dünden ettiler Beni sevdiğime pişman ettiler

Ben de Bir İnsan Oğluyum Hazırmıyız *** Ben de bir insanoğluyum Ben de bir insanoğluyum Bırak beni konuşayım Bir başım bir beynim vardır Bir başım bir beynim vardır Bırak beni konuşayım Gine sana danışayım hey Bir başım bir beynim vardır Bir başım bir beynim vardır Bırak beni konuşayım Gine sana danışayım hey *** Yalel yalel yalel ya habübi ya habübi ya *** Senin dilin benim dilim Senin dilin benim dilim Yakışmaz insana zulüm İnsanım hayvan değilim İnsanım hayvan değilim Bırak beni konuşayım Gine sana danışayım hey *** İnsanız hayvan değiliz İnsanız hayvan değiliz Bırak beni konuşayım Gine size danışayım hey *** Teşekkürler Seviyoruz ama kimi en tatlı birisini Nasıl anlatsak sana ilk harflere baksana İbrahim Hallah Allah Teşekkürler Saygılar duyorum

Aşkımsın Sevdalımsın Aşkımsın sevdalımsın Tutunacak dalımsın Aşkımsın sevdalımsın Tutunacak dalımsın Taş yürekli zalimsin Hey Allah'ın zalimi Taş yürekli zalimsin Hey Allah'ın zalimi Hey Allahın zalimi Nolur gel gör halimi Sendin çalan kalbimi Sen Allahın zalimi Şappi şappi Muradı böyle akar gider gardaş Muradı böyle Muradı böyle Ben ben derdimi felekten sordum Felek felek dedi gardaş bu derdim Muradı böyle muradı böyle muradı böyle Ben derdimi felekten sordum Felek dedi muradı böyle Muradı böyle Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah bu nasıl gülmek Allah Allah allah bu nasıl sevmek Allah Allah allah bu nasıl gülmek Şappi şappi Gözlerine bakınca deryayı gördüm Sevmeyi sevilmeyi onunla bildim Gözlerine bakınca deryayı gördüm Sevmeyi sevilmeyi onunla bildim Gülünce gözlerini saçının her telini Tutunca ellerini ölesim gelir Ölesim gelir ölesim gelir ölesim gelir ölesim gelir Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah bu nasıl gülmek Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah bu nasıl gülmek

Dergah Senden Dergah senden, ah! Dergah senden Kimi geçti, kim eğlendi, kimi geçti Kim eğlendi, kim eğlendi, kimi geçti *** Neçe Han, neçe Sultan, neçe Han, neçe Sultan Tahtın bıraktı geçti Gülün destesi bir paraya Ah! Gülün destesi bir paraya Onun da vakti geçti, onun da vakti geçti Yar meni kül eyledi, kül eyledi, kül eyledi O yar beni kül eyledi, kül eyledi, kül eyledi Külüne bastı geçti Men yetimem, men yetimem, ben öksüzem Kimsesizem Nasıl edim ben? Nere gidim? Ah! aaah!