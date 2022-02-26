Vira Vira Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Vira Vira
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Ayağında kundura
Ayağında kundura
Yar gelir dura dura
Yar gelir dura dura
Ölürem ben ölürem vay
***
Genç ömrümü çürüttüm
Genç ömrümü çürüttüm
Göğsüme vura vura sineme vura vura
Ölürem ben ölürem vay
***
Ölürem ben ölürem
Ölürem ben ölürem
Nere gitse gelirem
Ben bir fakir cocuğam
Arar seni buluram vay
***
Çıktım kerpiç duvara
El ettim nazlı yare
El ettim eski yare
Ölürem ben ölürem vay
Eski yar hele mele
Can kurban yengi yare
Can kurban yeni yare
Ölürem ben ölürem vay
***
Ölürem ben ölürem
Ölürem ben ölürem
Nere gitse gelirem
Ben bir attar cocuğam
Arar seni buluram vay
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Dağılıyor parça parça karanlıklar
Açılıyor simsiyah bir gece
Uzanıyor dalga dalga sonsuzluğa
Unutulan düşlerimiz nerde
***
Sevgiyle başlayan hayat
Seni bir gün çağırınca
***
Vira vira demir aldı dünya
Açılmış hayalleri rüzgarlara
Vira vira dalgalandı dünya
Terk edip halatları limanlarda
***
Yıkılıyor tüm sınırlar birer birer
Kapanıyor simsiyah bir gece
Açılıyor hep yürekler denizlere
Belki hemen, belki bugünlerde
***
Sevgiyle başlayan hayat
Seni bir gün çağırınca
***
Vira vira demir aldı dünya
Açılmış hayalleri rüzgarlara
Vira vira dalgalandı dünya
Terk edip halatları limanlarda
***
Vira vira demir aldı dünya
Açılmış hayalleri rüzgarlara
Vira vira dalgalandı dünya
Terk edip halatları limanlarda
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