İbrahim Tatlıses

Ayağında kundura Ayağında kundura Yar gelir dura dura Yar gelir dura dura Ölürem ben ölürem vay *** Genç ömrümü çürüttüm Genç ömrümü çürüttüm Göğsüme vura vura sineme vura vura Ölürem ben ölürem vay *** Ölürem ben ölürem Ölürem ben ölürem Nere gitse gelirem Ben bir fakir cocuğam Arar seni buluram vay *** Çıktım kerpiç duvara El ettim nazlı yare El ettim eski yare Ölürem ben ölürem vay Eski yar hele mele Can kurban yengi yare Can kurban yeni yare Ölürem ben ölürem vay *** Ölürem ben ölürem Ölürem ben ölürem Nere gitse gelirem Ben bir attar cocuğam Arar seni buluram vay