Vira Vira Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Vira Vira
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Ayazdır geceler sarasan beni
Kimsesiz yetimem bakasan beni
Uçurum başındayam tutasan beni
Yar beni beni severim seni
***
Günlerim ay oldu günlerim sene
Bekledim gelmedin canım bu sene
Izdırap verir mi seven sevene
Yar beni beni severim seni
***
Atmak istesem de atamam seni
Satmak istesem de satamam seni
Korkarım bu sevda öldürür beni
Yar beni beni severim seni
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Dağılıyor parça parça karanlıklar
Açılıyor simsiyah bir gece
Uzanıyor dalga dalga sonsuzluğa
Unutulan düşlerimiz nerde
***
Sevgiyle başlayan hayat
Seni bir gün çağırınca
***
Vira vira demir aldı dünya
Açılmış hayalleri rüzgarlara
Vira vira dalgalandı dünya
Terk edip halatları limanlarda
***
Yıkılıyor tüm sınırlar birer birer
Kapanıyor simsiyah bir gece
Açılıyor hep yürekler denizlere
Belki hemen, belki bugünlerde
***
Sevgiyle başlayan hayat
Seni bir gün çağırınca
***
Vira vira demir aldı dünya
Açılmış hayalleri rüzgarlara
Vira vira dalgalandı dünya
Terk edip halatları limanlarda
***
Vira vira demir aldı dünya
Açılmış hayalleri rüzgarlara
Vira vira dalgalandı dünya
Terk edip halatları limanlarda
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