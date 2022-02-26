İbrahim Tatlıses

Ayazdır geceler sarasan beni Kimsesiz yetimem bakasan beni Uçurum başındayam tutasan beni Yar beni beni severim seni *** Günlerim ay oldu günlerim sene Bekledim gelmedin canım bu sene Izdırap verir mi seven sevene Yar beni beni severim seni *** Atmak istesem de atamam seni Satmak istesem de satamam seni Korkarım bu sevda öldürür beni Yar beni beni severim seni