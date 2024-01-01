İbrahim Tatlıses

Ayrılamam Kalbim yanar hasretinle Başım döner hayalinle Canım senin ruhum senin Sensiz ben beni neyleyim *** Unutmadım unutsan da Yaram derin çok beterim Ah anlatmadım soranlara Seni kendimden gizledim *** Ayrılamam ellerinden Ayrılamam gözlerinden Ayrılamam gül yüzünden Atma beni *** Ayrılamam ellerinden Ayrılamam gözlerinden Ayrılamam gül yüzünden Atma beni *** Kalbim yanar hasretinle Başım döner hayalinle Canım senin ömrüm senin Sensiz ben beni neyleyim *** Unutmadım unutsan da Yaram derin çok beterim Ah anlatmadım soranlara Seni kendimden gizledim *** Ayrılamam ellerinden Ayrılamam gözlerinden Ayrılamam gül yüzünden Atma beni *** Ayrılamam ellerinden Ayrılamam gözlerinden Ayrılamam gül yüzünden Atma beni *** Ayrılamam ellerinden Ayrılamam gözlerinden Ayrılamam gül yüzünden Atma beni

Keskin Bıçak Geldim yarım kaldım yarım Neydi ne oldu, şu tez canım Ertelendim hayattan, sevdim yarım Derken bugün olmaz olmazsa, olur yarın *** Kendimden kaçak Yarim keskin bıçak Nerde bende o yürek Yardan cayacak *** Kendimden kaçak Yarim keskin bıçak Nerde bende o yürek Yardan cayacak Hep köşe bucak *** Geldim yarım, kaldım yarım Neydi ne oldu, şu tez canım Ertelendim hayattan, sevdim yarım Derken bugün olmazsa ahh, olur yarın *** Kendimden kaçak Yarim keskin bıçak Nerde bende o yürek Yardan cayacak *** Kendimden kaçak Yarim keskin bıçak Nerde bende o yürek Yardan cayacak Hep köşe bucak *** Kendimden kaçak Yarim keskin bıçak Nerde bende o yürek Yardan cayacak

Bebeğim Seni ben çok sevdim delicesine Seni ben çok sevdim ölürcesine Seni ben çok sevdim erkekçesine Seni ben ah, seni ben *** Bebeğim sana gönlümü verdim Bebeğim sana ömrümü verdim Bebeğim seni senden çok sevdim bebeğim Bebeğim ah bebeğim *** Bebeğim sana gönlümü verdim Bebeğim sana ömrümü verdim Bebeğim seni senden çok sevdim bebeğim Bebeğim ah bebeğim *** Seninle son defa konuşabilsem Seninle son defa dertleşebilsem Seninle son defa ağlayabilsem Seninle ah seninle *** Bebeğim sana gönlümü verdim Bebeğim sana ömrümü verdim Bebeğim seni senden çok sevdim bebeğim Bebeğim ah bebeğim *** Bebeğim sana gönlümü verdim Bebeğim sana ömrümü verdim Bebeğim seni senden çok sevdim bebeğim Bebeğim ah bebeğim

Ağlama Bu dünyada senden gayri başka kimim var Sana gelen bana gelsin gadan ben olam Bir Allah'ım bir de sensin beni yaşatan Sana gelen bana gelsin gadan ben olam *** Bu kar boran yaza döner Acılar tükenir biter Sil gözünü ağlama yeter Sana gelen bana gelsin gadan ben olam Sil gözünü ağlama yeter Sana gelen bana gelsin gadan ben olam *** Ağlama ağlama ağlama sus ağlama Ağlama ağlama ağlama sus ağlama *** Senden gayri gidecek bir yerim mi var Ferman eyle bu gönlümü gadan ben olam Bir Allah'ım bir de sensin başka kimim var Sana gelen bana gelsin gadan olam *** Bu kar boran yaza döner Acılar tükenir biter Sil gözün ağlama yeter Sana gelen bana gelsin gadan ben olam Sil gözün ağlama yeter Sana gelen bana gelsin gadan ben olam *** Ağlama ağlama ağlama sus ağlama Ağlama ağlama ağlama sus ağlama Ağlama ağlama ağlama sus ağlama