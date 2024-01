İbrahim Tatlıses

Yaz baharım döndü kışa Neler geldi cahil başa Boşa geçti ömür boşa Bir murada eremedim *** Boşa geçti ömür boşa Bir murada eremedim *** Ben çırağım derdim usta Dilde sitem eşe dosta Can tene küstü sonunda Bir murada eremedim *** Can tene küstü sonunda Bir murada eremedim *** Saçlarıma karlar yağdı Sol yanımı hasret aldı Gönül artık senden caydı Bir murada eremedim *** Gönül artık senden caydı Bir murada eremedim *** Ben çırağım derdim usta Dilde sitem eşe dosta Can tene küstü sonunda Bir murada eremedim *** Can tene küstü sonunda Bir murada eremedim *** Ben çırağım derdim usta Dilde sitem eşe dosta Can tene küstü sonunda Bir murada eremedim *** Can tene küstü sonunda Bir murada eremedim