İbrahim Tatlıses

Kalbim yanar hasretinle Başım döner hayalinle Canım senin ruhum senin Sensiz ben beni neyleyim *** Unutmadım unutsan da Yaram derin çok beterim Ah anlatmadım soranlara Seni kendimden gizledim *** Ayrılamam ellerinden Ayrılamam gözlerinden Ayrılamam gül yüzünden Atma beni *** Ayrılamam ellerinden Ayrılamam gözlerinden Ayrılamam gül yüzünden Atma beni *** Kalbim yanar hasretinle Başım döner hayalinle Canım senin ömrüm senin Sensiz ben beni neyleyim *** Unutmadım unutsan da Yaram derin çok beterim Ah anlatmadım soranlara Seni kendimden gizledim *** Ayrılamam ellerinden Ayrılamam gözlerinden Ayrılamam gül yüzünden Atma beni *** Ayrılamam ellerinden Ayrılamam gözlerinden Ayrılamam gül yüzünden Atma beni *** Ayrılamam ellerinden Ayrılamam gözlerinden Ayrılamam gül yüzünden Atma beni

Beni hafife alsan da Söz verip aramasan da Telefonu açmasan da Gönlün benden yana Sor bir kere ona Yalvarırsam şımarırsın Öyle güzel değilsin ki Şaka yaptım dur ağlama Sana deli olan beni Harca hiç korkma, hastayım sana Dermansızım, başkayım sana Sana arsızım *** Ne kadar inatçıysan da Dönüp geleceksin bana İzin var dudaklarında Alıştım aslında Her çocukluğuna bunca derdin arasında Aşk yansıtan bir aynasın Kardan beyaz bir sayfasın Senin benim bu aşk bizim Bırakmam seni ben artık sensiz imkansızım Seni bırakmam, ben gerçek aşkım Bırakma beni, ben artık sensiz imkansızım Beni bırakma, ben gerçek aşkım Harca hiç korkma, hastayım sana Dermansızım Beni bırakma, ben gerçek aşkım