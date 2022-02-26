Hastayım Sana Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Hastayım Sana
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Kalbim yanar hasretinle
Başım döner hayalinle
Canım senin ruhum senin
Sensiz ben beni neyleyim
***
Unutmadım unutsan da
Yaram derin çok beterim
Ah anlatmadım soranlara
Seni kendimden gizledim
***
Ayrılamam ellerinden
Ayrılamam gözlerinden
Ayrılamam gül yüzünden
Atma beni
***
Ayrılamam ellerinden
Ayrılamam gözlerinden
Ayrılamam gül yüzünden
Atma beni
***
Kalbim yanar hasretinle
Başım döner hayalinle
Canım senin ömrüm senin
Sensiz ben beni neyleyim
***
Unutmadım unutsan da
Yaram derin çok beterim
Ah anlatmadım soranlara
Seni kendimden gizledim
***
Ayrılamam ellerinden
Ayrılamam gözlerinden
Ayrılamam gül yüzünden
Atma beni
***
Ayrılamam ellerinden
Ayrılamam gözlerinden
Ayrılamam gül yüzünden
Atma beni
***
Ayrılamam ellerinden
Ayrılamam gözlerinden
Ayrılamam gül yüzünden
Atma beni
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Beni hafife alsan da
Söz verip aramasan da
Telefonu açmasan da
Gönlün benden yana
Sor bir kere ona
Yalvarırsam şımarırsın
Öyle güzel değilsin ki
Şaka yaptım dur ağlama
Sana deli olan beni
Harca hiç korkma, hastayım sana
Dermansızım, başkayım sana
Sana arsızım
***
Ne kadar inatçıysan da
Dönüp geleceksin bana
İzin var dudaklarında
Alıştım aslında
Her çocukluğuna bunca derdin arasında
Aşk yansıtan bir aynasın
Kardan beyaz bir sayfasın
Senin benim bu aşk bizim
Bırakmam seni ben artık sensiz imkansızım
Seni bırakmam, ben gerçek aşkım
Bırakma beni, ben artık sensiz imkansızım
Beni bırakma, ben gerçek aşkım
Harca hiç korkma, hastayım sana
Dermansızım
Beni bırakma, ben gerçek aşkım
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