Kalbimde sevda gülümsün Paylaşamam tek benimsin Kalbimde sevda gülümsün Paylaşamam tek benimsin Herkes bunu böyle bilsin Bu garip yolunda ölsün *** Ayşe'm Ayşe'm benim güzel Ayşe'm Ümidim hasretim her şeyimsin Ayşe'm *** İçimde hasretin seli Bir gün eder beni deli İçimde hasretin seli Bir gün eder beni deli Çok özledim görmeyeli Döneceğim bir gün geri *** Ayşe'm Ayşe'm benim güzel Ayşe'm Ümidim hasretim her şeyimsin Ayşe'm *** Zannetme aşkım yavaşlar Bu sevda biterken başlar Zannetme aşkım yavaşlar Bu sevda biterken başlar Duysun bunu dağlar taşlar Yok böyle ölümsüz aşklar *** Ayşe'm Ayşe'm benim güzel Ayşe'm Ümidim hasretim her şeyimsin Ayşe'm *** İçimde hasretin seli Bir gün eder beni deli İçimde hasretin seli Bir gün eder beni deli Çok özledim görmeyeli Döneceğim bir gün geri *** Ayşe'm Ayşe'm benim güzel Ayşe'm Ümidim hasretim her şeyimsin Ayşe'm *** Ayşe'm Ayşe'm benim güzel Ayşe'm Ümidim hasretim her şeyimsin Ayşe'm *** Ayşe'm Ayşe'm benim güzel Ayşe'm Ümidim hasretim