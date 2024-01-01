İbrahim Tatlıses

Bahçada dal olaydım, mamır ha mamır Dalda bülbül olaydım, mamır ha mamır Bahçada gül bitmeden, mamır ha mamır Senden bir gül alaydım, mamır ha mamır *** Mamır, mamır, mamır, mamır, kız mamo Mamır, mamır, mamır, mamır, ha mamo *** Bizim bağlar buradır, mamır ha mamo Güller sıra sıradır, mamır ha mamo Seni alan gülmesin, mamır ha mamo Gözüm arka sıradır, mamır ha mamo *** Mamır, mamır, mamır, mamır, ha mamo Mamır, mamır, mamır, mamır, kız mamo *** Otaya serdim kilim, mamır ha mamo Gel otur, benim gülüm, mamır ha mamo Ne dedim ne söyledim, mamır ha mamo Kahrolsun benim dilim, mamır ha mamo *** Mamır, mamır, mamır, mamır, kız mamo Mamır, mamır, mamır, mamır, ha mamo

Başıma vurdun da deli ettin beni Başıma vurdun da deli ettin beni Yaprağı kurumuş çal ettin beni Yaprağı kurumuş çal ettin beni *** Her olur olmaza kul ettin beni Kaldı hasretimiz kıyamete kadar ağlarım Kaldı hasretimiz kıyamete kadar yanarım oy oy oy *** Dağbaşına saldın benim başımı Dağbaşına saldın benim başımı Zehir ettin ekmeğimi aşımı Zehir ettin ekmeğimi aşımı *** Genç yaşımda beyazlattın saçımı Kaldı hasretimiz kıyamete kadar ağlarım Kaldı hasretimiz kıyamete kadar yanarım oy oy