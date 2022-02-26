Barışmam Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Barışmam
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Barışmam gözlerinle, yalancı sözlerinle
Barışmam yüreğinle, barışmam
Barışmam gözlerinle, yalancı sözlerinle
Barışmam yüreğinle, barışmam
***
Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın
Artık sen yabancısın barışmam
(Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın)
(Artık sen yabancısın barışmam)
***
Barışmam özlesen de, bir ömür beklesen de
Yollarıma gül döksen de barışmam
Barışmam özlesen de, bir ömür beklesen de
Yollarıma gül döksen de barışmam
***
Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın
Artık sen yabancısın barışmam
(Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın)
(Artık sen yabancısın barışmam)
***
Barışmam ağlasan da, yüreğimi dağlasan da
Mesajlar yollasan da barışmam
Barışmam ağlasan da, yüreğimi dağlasan da
Mektuplar yollasan da barışmam
***
Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın
Benimsin yabancısın barışmam
(Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın)
(Artık sen yabancısın barışmam)