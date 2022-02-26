İbrahim Tatlıses

Barışmam gözlerinle, yalancı sözlerinle Barışmam yüreğinle, barışmam Barışmam gözlerinle, yalancı sözlerinle Barışmam yüreğinle, barışmam *** Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın Artık sen yabancısın barışmam (Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın) (Artık sen yabancısın barışmam) *** Barışmam özlesen de, bir ömür beklesen de Yollarıma gül döksen de barışmam Barışmam özlesen de, bir ömür beklesen de Yollarıma gül döksen de barışmam *** Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın Artık sen yabancısın barışmam (Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın) (Artık sen yabancısın barışmam) *** Barışmam ağlasan da, yüreğimi dağlasan da Mesajlar yollasan da barışmam Barışmam ağlasan da, yüreğimi dağlasan da Mektuplar yollasan da barışmam *** Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın Benimsin yabancısın barışmam (Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın) (Artık sen yabancısın barışmam)