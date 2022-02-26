Başı Belalım Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Başı Belalım
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Elimde olsa hiç ağlar mıydım
Elimde olsa bel bağlar mıydım
Yıkılsın dağlar, açılsın yollar
Senin elinden içim kan ağlar
Yıkılsın dağlar, açılsın yollar
Senin elinden, içim kan ağlar
***
Başımın tacı, kara sevdalım
Gözümün nuru, başı belalım
Başımın tacı, kara sevdalım
Gözümün nuru, başı belalım
***
Elimde olsa hiç sever miydim
Elimde olsa dert çeker miydim
Ayrılık çöktü, belimi büktü
Senin hasretin, canıma yetti
Ayrılık çöktü, belimi büktü
Senin hasretin, canıma yetti
***
Başımın tacı, kara sevdalım
Gözümün nuru, başı belalım
Başımın tacı, kara sevdalım
Gözümün nuru, nuru, başı belalım
***
Ah başımın tacı, kara sevdalım
Gözümün nuru, başı belalım
Başımın tacı, kara sevdalım
Gözümün nuru, başı belalım