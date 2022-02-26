İbrahim Tatlıses

Seni ben çok sevdim delicesine Seni ben çok sevdim ölürcesine Seni ben çok sevdim erkekçesine Seni ben ah, seni ben *** Bebeğim sana gönlümü verdim Bebeğim sana ömrümü verdim Bebeğim seni senden çok sevdim bebeğim Bebeğim ah bebeğim *** Bebeğim sana gönlümü verdim Bebeğim sana ömrümü verdim Bebeğim seni senden çok sevdim bebeğim Bebeğim ah bebeğim *** Seninle son defa konuşabilsem Seninle son defa dertleşebilsem Seninle son defa ağlayabilsem Seninle ah seninle *** Bebeğim sana gönlümü verdim Bebeğim sana ömrümü verdim Bebeğim seni senden çok sevdim bebeğim Bebeğim ah bebeğim *** Bebeğim sana gönlümü verdim Bebeğim sana ömrümü verdim Bebeğim seni senden çok sevdim bebeğim Bebeğim ah bebeğim