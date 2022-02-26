Bebeğim Şarkı Sözleri
İbrahim Tatlıses Bebeğim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Bebeğim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bebeğim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Seni ben çok sevdim delicesine
Seni ben çok sevdim ölürcesine
Seni ben çok sevdim erkekçesine
Seni ben ah, seni ben
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Bebeğim sana gönlümü verdim
Bebeğim sana ömrümü verdim
Bebeğim seni senden çok sevdim bebeğim
Bebeğim ah bebeğim
***
Bebeğim sana gönlümü verdim
Bebeğim sana ömrümü verdim
Bebeğim seni senden çok sevdim bebeğim
Bebeğim ah bebeğim
***
Seninle son defa konuşabilsem
Seninle son defa dertleşebilsem
Seninle son defa ağlayabilsem
Seninle ah seninle
***
Bebeğim sana gönlümü verdim
Bebeğim sana ömrümü verdim
Bebeğim seni senden çok sevdim bebeğim
Bebeğim ah bebeğim
***
Bebeğim sana gönlümü verdim
Bebeğim sana ömrümü verdim
Bebeğim seni senden çok sevdim bebeğim
Bebeğim ah bebeğim