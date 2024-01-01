Kara Zindan Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Kara Zindan
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Bebeklerin bebeğidir
Çiceklerin çiçeğidir
Güzellerin güzelidir
Benim canım sevgilim
***
Güzellerin güzelidir
Benim güzel sevgilim
Ya, ya habibi
***
Bir bakar öldürür beni
Gülerken güldürür beni
Göz eder kandırır beni
Benim canım sevgilim
***
Göz eder kandırır beni
Benim canım sevgilim
Ya, ya habibi
***
Deniz deme taba benzer
Çöldeki seraba benzer
Yıllanmış-araba benzer
Benim canım sevgilim
***
Yıllanmış-araba benzer
Benim güzel sevgilim
Ya, ya habibi
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Gözünü sevdiğim dilber
Hâlinden haberin var mı?
İbrişim kuşak çözülmüş
Belinden haberin var mı?
***
Bugün derdin, yarın derdin
Hep ellere gönül verdin
Ayrılığa zulüm derdin
Ölümden haberin var mı?
***
Bugün derdin, yarın derdin
Hep ellere gönül verdin
Ayrılığa zulüm derdin
Ölümden haberin var mı?
***
Gözünü sevdiğim dilber
Şaşarım, haberin var mı?
Senin aşkınla doluyum
Taşarım, haberin var mı?
***
Bugün derdin, yarın derdin
Hep ellere gönül verdin
Ayrılığa zulüm derdin
Ölümden haberin var mı?
***
Bugün derdin, yarın derdin
Hep ellere gönül verdin
Ayrılığa zulüm derdin
Ölümden haberin var mı?
-
Çok çileler çektim eşi bulunmaz
Hep içime attım sesim duyulmaz
Çok çileler çektim eşi bulunmaz
Hep içime attım sesim duyulmaz
***
Bana acıyana kalbim doğrulmaz
Allah'ın yarattığı bir kulum işte
Bana acıyana kalbim doğrulmaz
Allah'ın yarattığı bir kulum işte
***
Hep yoksul perişan olabilirim
Acılar içinde kalabilirim
Hep yoksul perişan olabilirim
Acılar içinde kalabilirim
***
Sürüne sürüne ölebilirim
Allah'ın yarattığı bir kulum işte
Sürüne sürüne ölebilirim
Allah'ın yarattığı bir kulum işte
***
Ben ne divaneyim nede deliyim
Ben ne bir berduşum ne serseriyim
Ben ne divaneyim nede deliyim
Ben ne bir berduşum ne serseriyim
***
Yüce tanrımızın bir eseriyim
Allah'ın yarattığı bir kulum işte
Yüce tanrımızın bir eseriyim
Allah'ın yarattığı bir kulum işte
***
Hep yoksul perişan olabilirim
Acılar içinde kalabilirim
Ben yoksul perişan olabilirim
Acılar içinde kalabilirim
***
Sürüne sürüne ölebilirim
Allah'ın yarattığı bir kulum işte
Sürüne sürüne ölebilirim
Allah'ın yarattığı bir kulum işte
-
Ben insan değil miyim?
(Ben insan değil miyim?)
Ben kulun değil miyim?
(Ben kulun değil miyim?)
Tanrım, dünyaya beni sen attın
Çile çektirdin, derman arattın
Madem unutacaktın
Beni neden yarattın
***
Ben de mutlu olmak istemez miydim?
Şu yalancı dünyada
Yüce adâlet böyle olur mu?
Tanrı kulunu hiç unutur mu?
***
Ben de gülmek isterim
(Ben de gülmek isterim)
Ben de sevmek isterim
(Ben de sevmek isterim)
***
Önce ne verdin, sonra ne aldın?
Onun peşinden neden ağlattın?
Beni sen kullarına
Oyuncak mı yarattın?
***
Ben de mutlu olmak istemez miydim?
Şu yalancı dünyada
Yüce adâlet böyle olur mu?
Tanrı kulunu hiç unutur mu?
-
Gönülden seviyorsun
Mutluluk istiyorsun
Ne diye gizliyorsun
Sen aşıksın arkadaş
***
Allah yardımcın olsun
Derdine derman bulsun
Laf aramızda kalsın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Ah, ah
Aşıksın
***
Saklama hiç boşuna
Acırım gözyaşına
Derdini anlat bana
Sen aşıksın arkadaş
***
Allah yardımcın olsun
Derdine derman bulsun
Laf aramızda kalsın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşk
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
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