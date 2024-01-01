Ben Aşk İçin Ölürüm Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Ben Aşk İçin Ölürüm
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Sevmeyi bilir misin
Bir ömür sever misin
Aşkıma ölür müsün
Ben aşk için ölürüm
***
Sevmeyi bilir misin
Bir ömür sever misin
Aşkıma ölür müsün
Ben aşk için ölürüm
***
Gül olmadan diken olmaz
Sen olmadan sevgi olmaz
Gül olmadan diken olmaz
Sen olmadan sevgi olmaz
***
Sevmeden yaşanılmaz
Ben aşk için ölürüm
Ben aşk için ölürüm
***
Sevmek bir ibadettir
Tanrı'dan emanettir
Sevmek bir ibadettir
Tanrı'dan emanettir
***
En güzel şey sevmektir
Ben aşk için ölürüm
Ben aşk için ölürüm
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Uzaktan görenler mesut sanıyor
Bilmezler gözlerim her gün ağlıyor
İçimde dinmeyen yaram kanıyor
Bir meçhule döndü benim hayatım
Bir meçhule döndü benim hayatım
***
Geceyi yaşarım, doğmaz güneşim
Zamansız küllendi yanan ateşim
Geceyi yaşarım, doğmaz güneşim
Zamansız küllendi yanan ateşim
Yarına çıkar mı bilmem gidişim
Mevsimsiz sarardı benim hayatım
***
Işıklar altında sönmüş gibiyim
Dostların içinde yalnız biriyim
Bilinmez yollara girmiş gibiyim
Nerede bitecek benim hayatım?
Nerede bitecek benim hayatım?
***
Yorgunum, dertliyim, yürek dayanmaz
Mutsuzum desem de kimse inanmaz
Yorgunum, dertliyim, yürek dayanmaz
Mutsuzum desem de kimse inanmaz
Maziyi ararım, böyle yaşanmaz
Çekilmez çiledir benim hayatım
Çekilmez çiledir benim hayatım
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Derdimi Kimlere Desem
Başım Alıp Nere Gitsem
Bu Dert Beni Öldürecek
Candan Mi Yardan Mi Geçsem
Bu Aşk Beni Öldürecek
Candan Mi Yardan Mi Geçsem
***
Ah Ah Ölüyorum Vah Vah Seviyorum
Billahi çok Seviyorum
Vallahi Ben Ölüyorum
***
Dinleyin Beni Ey Dağlar
Ses Verin Bu Yaralıya
Duyan Yanar Gören Ağlar
Böyle Bahtı Karalıya
Duyan Yanar Gören Ağlar
Böyle Bir Bahtı Karalıya
***
Ah Ah Ölüyorum Vah Vah Seviyorum
Billahi Çok Seviyorum
Vallahi Ben Ölüyorum
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