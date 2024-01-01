İbrahim Tatlıses

Ben de Bir İnsan Oğluyum Hazırmıyız *** Ben de bir insanoğluyum Ben de bir insanoğluyum Bırak beni konuşayım Bir başım bir beynim vardır Bir başım bir beynim vardır Bırak beni konuşayım Gine sana danışayım hey Bir başım bir beynim vardır Bir başım bir beynim vardır Bırak beni konuşayım Gine sana danışayım hey *** Yalel yalel yalel ya habübi ya habübi ya *** Senin dilin benim dilim Senin dilin benim dilim Yakışmaz insana zulüm İnsanım hayvan değilim İnsanım hayvan değilim Bırak beni konuşayım Gine sana danışayım hey *** İnsanız hayvan değiliz İnsanız hayvan değiliz Bırak beni konuşayım Gine size danışayım hey *** Teşekkürler Seviyoruz ama kimi en tatlı birisini Nasıl anlatsak sana ilk harflere baksana İbrahim Hallah Allah Teşekkürler Saygılar duyorum

Ben Aşk İçin Ölürüm Sevmeyi bilir misin Bir ömür sever misin Aşkıma ölür müsün Ben aşk için ölürüm *** Sevmeyi bilir misin Bir ömür sever misin Aşkıma ölür müsün Ben aşk için ölürüm *** Gül olmadan diken olmaz Sen olmadan sevgi olmaz Gül olmadan diken olmaz Sen olmadan sevgi olmaz *** Sevmeden yaşanılmaz Ben aşk için ölürüm Ben aşk için ölürüm *** Sevmek bir ibadettir Tanrı'dan emanettir Sevmek bir ibadettir Tanrı'dan emanettir *** En güzel şey sevmektir Ben aşk için ölürüm Ben aşk için ölürüm

Benim Hayatım Uzaktan görenler mesut sanıyor Bilmezler gözlerim her gün ağlıyor İçimde dinmeyen yaram kanıyor Bir meçhule döndü benim hayatım Bir meçhule döndü benim hayatım *** Geceyi yaşarım, doğmaz güneşim Zamansız küllendi yanan ateşim Geceyi yaşarım, doğmaz güneşim Zamansız küllendi yanan ateşim Yarına çıkar mı bilmem gidişim Mevsimsiz sarardı benim hayatım *** Işıklar altında sönmüş gibiyim Dostların içinde yalnız biriyim Bilinmez yollara girmiş gibiyim Nerede bitecek benim hayatım? Nerede bitecek benim hayatım? *** Yorgunum, dertliyim, yürek dayanmaz Mutsuzum desem de kimse inanmaz Yorgunum, dertliyim, yürek dayanmaz Mutsuzum desem de kimse inanmaz Maziyi ararım, böyle yaşanmaz Çekilmez çiledir benim hayatım Çekilmez çiledir benim hayatım