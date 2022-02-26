İbrahim Tatlıses

Sevdim sevmedi gittim gelmedi Harcama bu aşkımı dedim dinlemedi Kıymetim yokmuş yarin gözünde Elveda bile demeden beni terk etti *** Suyun sesiydi, gülün rengiydi Aşkı yüreğimde her şeyin üstündeydi Ellere kandı, kalbimi yaktı Ben Mecnun'dum o benim Leylam olamadı *** Ben de insanım güler ağlarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni Ben de insanım güler oynarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni *** Ben de insanım güler ağlarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni Ben de insanım güler oynarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni *** Sevdim sevmedi gittim gelmedi Harcama bu aşkımı dedim dinlemedi Kıymetim yokmuş yarin gözünde Elveda bile demeden beni terk etti *** Suyun sesiydi, gülün rengiydi Aşkı yüreğimde her şeyin üstündeydi Ellere kandı, kalbimi yaktı Ben Mecnun'dum o benim Leylam olamadı *** Ben de insanım güler ağlarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni Ben de insanım güler oynarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni *** Ben de insanım güler ağlarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni Ben de insanım güler oynarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni *** Ben de insanım güler ağlarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni Ben de insanım güler oynarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni *** Ben de insanım güler ağlarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni Ben de insanım güler oynarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni