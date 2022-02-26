Ben de İnsanım Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Ben de İnsanım
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Sevdim sevmedi gittim gelmedi
Harcama bu aşkımı dedim dinlemedi
Kıymetim yokmuş yarin gözünde
Elveda bile demeden beni terk etti
***
Suyun sesiydi, gülün rengiydi
Aşkı yüreğimde her şeyin üstündeydi
Ellere kandı, kalbimi yaktı
Ben Mecnun'dum o benim Leylam olamadı
***
Ben de insanım güler ağlarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
Ben de insanım güler oynarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
***
Ben de insanım güler ağlarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
Ben de insanım güler oynarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
***
Sevdim sevmedi gittim gelmedi
Harcama bu aşkımı dedim dinlemedi
Kıymetim yokmuş yarin gözünde
Elveda bile demeden beni terk etti
***
Suyun sesiydi, gülün rengiydi
Aşkı yüreğimde her şeyin üstündeydi
Ellere kandı, kalbimi yaktı
Ben Mecnun'dum o benim Leylam olamadı
***
Ben de insanım güler ağlarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
Ben de insanım güler oynarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
***
Ben de insanım güler ağlarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
Ben de insanım güler oynarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
***
Ben de insanım güler ağlarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
Ben de insanım güler oynarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
***
Ben de insanım güler ağlarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
Ben de insanım güler oynarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni