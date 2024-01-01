İbrahim Tatlıses

Ben de İsterem Ahmedin, Mehmedin sevgilisi var Benim kollarım neden bomboş kaldılar Onlara sevdanı çiçekli dalları Bana da sevdanın dikenli yolları *** Ey ben anlamam anlamam Ahmet, Mehmet dinlemem *** Ben de isterem elma gibi yanaklardan Ben de isterem kiraz dudaklardan Yetim miyem öksüz miyem Yetim miyem öksüz miyem *** Ben de isterem elma gibi yanaklardan Ben de isterem kiraz dudaklardan *** Öksüz miyem yetim miyem Öksüz miyem yetim miyem *** Ahmedin, Mehmedin sevgilisi var Benim kollarım neden bomboş kaldı yar Onlara sevdanı çiçekli dalları Bana da sevdanın dikenli yolları *** Ey ben anlamam anlamam Ahmet, Mehmet dinlemem *** Ben de isterem kiraz dudaklardan Ben de isterem elma yanaklardan Öksüz miyem yetim miyem Öksüz miyem yetim miyem *** Ben de isterem kiraz dudaklardan Ben de isterem elma yanaklardan Yetim miyem öksüz miyem Yetim miyem öksüz miyem Bende isterem

Başı Belalım Elimde olsa hiç ağlar mıydım Elimde olsa bel bağlar mıydım Yıkılsın dağlar, açılsın yollar Senin elinden içim kan ağlar Yıkılsın dağlar, açılsın yollar Senin elinden, içim kan ağlar *** Başımın tacı, kara sevdalım Gözümün nuru, başı belalım Başımın tacı, kara sevdalım Gözümün nuru, başı belalım *** Elimde olsa hiç sever miydim Elimde olsa dert çeker miydim Ayrılık çöktü, belimi büktü Senin hasretin, canıma yetti Ayrılık çöktü, belimi büktü Senin hasretin, canıma yetti *** Başımın tacı, kara sevdalım Gözümün nuru, başı belalım Başımın tacı, kara sevdalım Gözümün nuru, nuru, başı belalım *** Ah başımın tacı, kara sevdalım Gözümün nuru, başı belalım Başımın tacı, kara sevdalım Gözümün nuru, başı belalım