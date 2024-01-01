Ben de İsterem Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Ben de İsterem
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Ahmedin, Mehmedin sevgilisi var
Benim kollarım neden bomboş kaldılar
Onlara sevdanı çiçekli dalları
Bana da sevdanın dikenli yolları
***
Ey ben anlamam anlamam
Ahmet, Mehmet dinlemem
***
Ben de isterem elma gibi yanaklardan
Ben de isterem kiraz dudaklardan
Yetim miyem öksüz miyem
Yetim miyem öksüz miyem
***
Ben de isterem elma gibi yanaklardan
Ben de isterem kiraz dudaklardan
***
Öksüz miyem yetim miyem
Öksüz miyem yetim miyem
***
Ahmedin, Mehmedin sevgilisi var
Benim kollarım neden bomboş kaldı yar
Onlara sevdanı çiçekli dalları
Bana da sevdanın dikenli yolları
***
Ey ben anlamam anlamam
Ahmet, Mehmet dinlemem
***
Ben de isterem kiraz dudaklardan
Ben de isterem elma yanaklardan
Öksüz miyem yetim miyem
Öksüz miyem yetim miyem
***
Ben de isterem kiraz dudaklardan
Ben de isterem elma yanaklardan
Yetim miyem öksüz miyem
Yetim miyem öksüz miyem
Bende isterem
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Elimde olsa hiç ağlar mıydım
Elimde olsa bel bağlar mıydım
Yıkılsın dağlar, açılsın yollar
Senin elinden içim kan ağlar
Yıkılsın dağlar, açılsın yollar
Senin elinden, içim kan ağlar
***
Başımın tacı, kara sevdalım
Gözümün nuru, başı belalım
Başımın tacı, kara sevdalım
Gözümün nuru, başı belalım
***
Elimde olsa hiç sever miydim
Elimde olsa dert çeker miydim
Ayrılık çöktü, belimi büktü
Senin hasretin, canıma yetti
Ayrılık çöktü, belimi büktü
Senin hasretin, canıma yetti
***
Başımın tacı, kara sevdalım
Gözümün nuru, başı belalım
Başımın tacı, kara sevdalım
Gözümün nuru, nuru, başı belalım
***
Ah başımın tacı, kara sevdalım
Gözümün nuru, başı belalım
Başımın tacı, kara sevdalım
Gözümün nuru, başı belalım
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Bu gece, ah, bu gece, vallah, billah, bu gece
Çifte kurbanlar kesin yâr gelecek bu gece
Bu gece, ah, bu gece, vallah, billah, bu gece
(Ah)
Çifte kurbanlar kesin yâr gelecek bu gece
İpek köynek giymişem gül kokular sürmüşem
Gelim koynunda yatam seni çok özlemişem
İpek göynek giymişem gül kokular sürmüşem
Gelim koynunda yatam seni çok özlemişem
***
Aman dokunmayın çok fenayam
Baykuş tünemiş binayam, ey
Aman dokunmayın çok fenayam
Baykuş tünemiş binayam
Çeyrek aydır ayaktayım ben
Bende degilem bögün
Kendimde degilem bögün, ey, hey!
Aman güzel saçların sarışın
Aman baban öle öle öle öle
Aman ne küstürürsen ne de barışık, ey
***
Sevenlere kıymayın, seveni ayırmayın
Ben onsuz yaşayamam, yarama tuz basmayın
Sevenlere kıymayın, seveni ayırmayın
Ben onsuz yaşayamam, yarama tuz basmayın
Bu gece, ah, bu gece, vallah, billah, bu gece
Çifte kurbanlar kesin yâr gelecek bu gece
Bu gece, ah, bu gece, vallah, billah, bu gece
Mumlar yansın
Davul çalsın yâr gelecek bu gece
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