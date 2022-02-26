Ben de İsterem Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Ben de İsterem
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Ahmedin, Mehmedin sevgilisi var
Benim kollarım neden bomboş kaldılar
Onlara sevdanı çiçekli dalları
Bana da sevdanın dikenli yolları
***
Ey ben anlamam anlamam
Ahmet, Mehmet dinlemem
***
Ben de isterem elma gibi yanaklardan
Ben de isterem kiraz dudaklardan
Yetim miyem öksüz miyem
Yetim miyem öksüz miyem
***
Ben de isterem elma gibi yanaklardan
Ben de isterem kiraz dudaklardan
***
Öksüz miyem yetim miyem
Öksüz miyem yetim miyem
***
Ahmedin, Mehmedin sevgilisi var
Benim kollarım neden bomboş kaldı yar
Onlara sevdanı çiçekli dalları
Bana da sevdanın dikenli yolları
***
Ey ben anlamam anlamam
Ahmet, Mehmet dinlemem
***
Ben de isterem kiraz dudaklardan
Ben de isterem elma yanaklardan
Öksüz miyem yetim miyem
Öksüz miyem yetim miyem
***
Ben de isterem kiraz dudaklardan
Ben de isterem elma yanaklardan
Yetim miyem öksüz miyem
Yetim miyem öksüz miyem
Bende isterem