İbrahim Tatlıses

Ahmedin, Mehmedin sevgilisi var Benim kollarım neden bomboş kaldılar Onlara sevdanı çiçekli dalları Bana da sevdanın dikenli yolları *** Ey ben anlamam anlamam Ahmet, Mehmet dinlemem *** Ben de isterem elma gibi yanaklardan Ben de isterem kiraz dudaklardan Yetim miyem öksüz miyem Yetim miyem öksüz miyem *** Ben de isterem elma gibi yanaklardan Ben de isterem kiraz dudaklardan *** Öksüz miyem yetim miyem Öksüz miyem yetim miyem *** Ahmedin, Mehmedin sevgilisi var Benim kollarım neden bomboş kaldı yar Onlara sevdanı çiçekli dalları Bana da sevdanın dikenli yolları *** Ey ben anlamam anlamam Ahmet, Mehmet dinlemem *** Ben de isterem kiraz dudaklardan Ben de isterem elma yanaklardan Öksüz miyem yetim miyem Öksüz miyem yetim miyem *** Ben de isterem kiraz dudaklardan Ben de isterem elma yanaklardan Yetim miyem öksüz miyem Yetim miyem öksüz miyem Bende isterem