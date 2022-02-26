Ben İnsan Değil Miyim? Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Ben İnsan Değil Miyim?
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Ben insan değil miyim?
(Ben insan değil miyim?)
Ben kulun değil miyim?
(Ben kulun değil miyim?)
Tanrım, dünyaya beni sen attın
Çile çektirdin, derman arattın
Madem unutacaktın
Beni neden yarattın
***
Ben de mutlu olmak istemez miydim?
Şu yalancı dünyada
Yüce adâlet böyle olur mu?
Tanrı kulunu hiç unutur mu?
***
Ben de gülmek isterim
(Ben de gülmek isterim)
Ben de sevmek isterim
(Ben de sevmek isterim)
***
Önce ne verdin, sonra ne aldın?
Onun peşinden neden ağlattın?
Beni sen kullarına
Oyuncak mı yarattın?
***
Ben de mutlu olmak istemez miydim?
Şu yalancı dünyada
Yüce adâlet böyle olur mu?
Tanrı kulunu hiç unutur mu?