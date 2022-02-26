İbrahim Tatlıses

Ben insan değil miyim? (Ben insan değil miyim?) Ben kulun değil miyim? (Ben kulun değil miyim?) Tanrım, dünyaya beni sen attın Çile çektirdin, derman arattın Madem unutacaktın Beni neden yarattın *** Ben de mutlu olmak istemez miydim? Şu yalancı dünyada Yüce adâlet böyle olur mu? Tanrı kulunu hiç unutur mu? *** Ben de gülmek isterim (Ben de gülmek isterim) Ben de sevmek isterim (Ben de sevmek isterim) *** Önce ne verdin, sonra ne aldın? Onun peşinden neden ağlattın? Beni sen kullarına Oyuncak mı yarattın? *** Ben de mutlu olmak istemez miydim? Şu yalancı dünyada Yüce adâlet böyle olur mu? Tanrı kulunu hiç unutur mu?