İbrahim Tatlıses

Ben İnsan Değil Miyim Ben insan değil miyim? (Ben insan değil miyim?) Ben kulun değil miyim? (Ben kulun değil miyim?) Tanrım, dünyaya beni sen attın Çile çektirdin, derman arattın Madem unutacaktın Beni neden yarattın *** Ben de mutlu olmak istemez miydim? Şu yalancı dünyada Yüce adâlet böyle olur mu? Tanrı kulunu hiç unutur mu? *** Ben de gülmek isterim (Ben de gülmek isterim) Ben de sevmek isterim (Ben de sevmek isterim) *** Önce ne verdin, sonra ne aldın? Onun peşinden neden ağlattın? Beni sen kullarına Oyuncak mı yarattın? *** Ben de mutlu olmak istemez miydim? Şu yalancı dünyada Yüce adâlet böyle olur mu? Tanrı kulunu hiç unutur mu?

Bugün Derdin Yarın Derdin Gözünü sevdiğim dilber Hâlinden haberin var mı? İbrişim kuşak çözülmüş Belinden haberin var mı? *** Bugün derdin, yarın derdin Hep ellere gönül verdin Ayrılığa zulüm derdin Ölümden haberin var mı? *** Bugün derdin, yarın derdin Hep ellere gönül verdin Ayrılığa zulüm derdin Ölümden haberin var mı? *** Gözünü sevdiğim dilber Şaşarım, haberin var mı? Senin aşkınla doluyum Taşarım, haberin var mı? *** Bugün derdin, yarın derdin Hep ellere gönül verdin Ayrılığa zulüm derdin Ölümden haberin var mı? *** Bugün derdin, yarın derdin Hep ellere gönül verdin Ayrılığa zulüm derdin Ölümden haberin var mı?

Bir Kulum İşte Çok çileler çektim eşi bulunmaz Hep içime attım sesim duyulmaz Çok çileler çektim eşi bulunmaz Hep içime attım sesim duyulmaz *** Bana acıyana kalbim doğrulmaz Allah'ın yarattığı bir kulum işte Bana acıyana kalbim doğrulmaz Allah'ın yarattığı bir kulum işte *** Hep yoksul perişan olabilirim Acılar içinde kalabilirim Hep yoksul perişan olabilirim Acılar içinde kalabilirim *** Sürüne sürüne ölebilirim Allah'ın yarattığı bir kulum işte Sürüne sürüne ölebilirim Allah'ın yarattığı bir kulum işte *** Ben ne divaneyim nede deliyim Ben ne bir berduşum ne serseriyim Ben ne divaneyim nede deliyim Ben ne bir berduşum ne serseriyim *** Yüce tanrımızın bir eseriyim Allah'ın yarattığı bir kulum işte Yüce tanrımızın bir eseriyim Allah'ın yarattığı bir kulum işte *** Hep yoksul perişan olabilirim Acılar içinde kalabilirim Ben yoksul perişan olabilirim Acılar içinde kalabilirim *** Sürüne sürüne ölebilirim Allah'ın yarattığı bir kulum işte Sürüne sürüne ölebilirim Allah'ın yarattığı bir kulum işte

Bebeklerin Bebeğidir Bebeklerin bebeğidir Çiceklerin çiçeğidir Güzellerin güzelidir Benim canım sevgilim *** Güzellerin güzelidir Benim güzel sevgilim Ya, ya habibi *** Bir bakar öldürür beni Gülerken güldürür beni Göz eder kandırır beni Benim canım sevgilim *** Göz eder kandırır beni Benim canım sevgilim Ya, ya habibi *** Deniz deme taba benzer Çöldeki seraba benzer Yıllanmış-araba benzer Benim canım sevgilim *** Yıllanmış-araba benzer Benim güzel sevgilim Ya, ya habibi