Ben Ne Biçim Serseriyim Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Ben Ne Biçim Serseriyim
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Ben ne biçim serseriyim, ben ne biçim serseriyim
Bir düzene giremedim, bir düzene giremedim
Gece sarhoş gündüz sarhoş, gece sarhoş gündüz sarhoş
İçmesini bilemedim, içmesini bilemedim
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İster affet ister öldür, ister affet ister öldür
İster ağlat ister güldür, ister ağlat ister güldür
***
Yar gönlümde açar güldür
Dermesini bilemedim, dermesini bilemedim
***
Yar gönlümde açar güldür
Dermesini bilemedim
Yar gönlümde açar güldür
Dermesini bilemedim
***
Aramıza neden girdi, aramıza neden girdi
Uğursuz o kara kedi, uğursuz o kara kedi
Yar eliyle bade verdi, yar eliyle bade verdi
İçmesini bilemedim, içmesini bilemedim
***
İster affet ister öldür, ister affet ister öldür
İster ağlat ister güldür, ister ağlat ister güldür
Yar gönlümde açar güldür
Dermesini bilemedim, dermesini bilemedim
***
Yar gönlümde açar güldür
Dermesini bilemedim
Yar gönlümde açar güldür
Dermesini bilemedim