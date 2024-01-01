İbrahim Tatlıses

Ben Ne İnsanlar Gördüm Ben hayat yumağını sustum sabırla ördüm Oysa kısa ömrümde ben ne insanlar gördüm Gördüm ahlar çekeni, gördüm boyun bükeni Bir yandan da her yeri cennet sayanlar gördüm *** Gördüm ahlar çekeni, gördüm boyun bükeni Bir yandan da her yeri cennet sayanlar gördüm *** İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm *** Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm *** Hayat bir çark dişinde, herkes umut peşinde İhtiras ateşinde, ben ne yananlar gördüm Oh çekilmez yaraya, kurşun düşmüş araya Tanrı diye paraya, ben ne tapanlar gördüm *** Oh çekilmez yaraya, kurşun düşmüş araya Tanrı diye paraya, ben ne tapanlar gördüm *** İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm *** Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm

Bile Bile Gözüm görmez hiç bir şeyi Ne kederi ne neşeyi Gözüm görmez hiç bir şeyi Ne kederi ne neşeyi *** Bana yükledin çileyi Ey sevgilim bile bile Yükledin bana çileyi Ey sevgilim bile bile *** Aşkına eyledin köle Vurdun beni yerden yere Aşkına eyledin köle Vurdun beni yerden yere *** Çekilir mi böyle çile Ey sevgili bile bile Çekilir mi böyle çile Ey sevgili bile bile *** Vurdun başımı taşlara Bak gözümdeki yaşlara Vurdun başımı taşlara Bak gözümdeki yaşlara *** Döndüm yuvasız kuşlara Ey sevgili bile bile Döndüm yuvasız kuşlara Ey sevgili bile bile *** Aşkına eyledin köle Vurdun beni yerden yere Aşkına eyledin köle Vurdun beni yerden yere *** Çekilmez ki böyle çile Ey sevgili bile bile Çekilmez ki böyle çile Ey sevgili bile bile