Ben Ne İnsanlar Gördüm Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Ben Ne İnsanlar Gördüm
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Ben hayat yumağını sustum sabırla ördüm
Oysa kısa ömrümde ben ne insanlar gördüm
Gördüm ahlar çekeni, gördüm boyun bükeni
Bir yandan da her yeri cennet sayanlar gördüm
***
Gördüm ahlar çekeni, gördüm boyun bükeni
Bir yandan da her yeri cennet sayanlar gördüm
***
İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz
Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm
İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz
Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm
***
Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç
Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm
Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç
Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm
***
Hayat bir çark dişinde, herkes umut peşinde
İhtiras ateşinde, ben ne yananlar gördüm
Oh çekilmez yaraya, kurşun düşmüş araya
Tanrı diye paraya, ben ne tapanlar gördüm
***
Oh çekilmez yaraya, kurşun düşmüş araya
Tanrı diye paraya, ben ne tapanlar gördüm
***
İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz
Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm
İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz
Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm
***
Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç
Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm
Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç
Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm