İbrahim Tatlıses

Uzaktan görenler mesut sanıyor Bilmezler gözlerim her gün ağlıyor İçimde dinmeyen yaram kanıyor Bir meçhule döndü benim hayatım Bir meçhule döndü benim hayatım *** Geceyi yaşarım, doğmaz güneşim Zamansız küllendi yanan ateşim Geceyi yaşarım, doğmaz güneşim Zamansız küllendi yanan ateşim Yarına çıkar mı bilmem gidişim Mevsimsiz sarardı benim hayatım *** Işıklar altında sönmüş gibiyim Dostların içinde yalnız biriyim Bilinmez yollara girmiş gibiyim Nerede bitecek benim hayatım? Nerede bitecek benim hayatım? *** Yorgunum, dertliyim, yürek dayanmaz Mutsuzum desem de kimse inanmaz Yorgunum, dertliyim, yürek dayanmaz Mutsuzum desem de kimse inanmaz Maziyi ararım, böyle yaşanmaz Çekilmez çiledir benim hayatım Çekilmez çiledir benim hayatım