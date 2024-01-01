İbrahim Tatlıses

Benim Hayatım Uzaktan görenler mesut sanıyor Bilmezler gözlerim her gün ağlıyor İçimde dinmeyen yaram kanıyor Bir meçhule döndü benim hayatım Bir meçhule döndü benim hayatım *** Geceyi yaşarım, doğmaz güneşim Zamansız küllendi yanan ateşim Geceyi yaşarım, doğmaz güneşim Zamansız küllendi yanan ateşim Yarına çıkar mı bilmem gidişim Mevsimsiz sarardı benim hayatım *** Işıklar altında sönmüş gibiyim Dostların içinde yalnız biriyim Bilinmez yollara girmiş gibiyim Nerede bitecek benim hayatım? Nerede bitecek benim hayatım? *** Yorgunum, dertliyim, yürek dayanmaz Mutsuzum desem de kimse inanmaz Yorgunum, dertliyim, yürek dayanmaz Mutsuzum desem de kimse inanmaz Maziyi ararım, böyle yaşanmaz Çekilmez çiledir benim hayatım Çekilmez çiledir benim hayatım

Ben Aşk İçin Ölürüm Sevmeyi bilir misin Bir ömür sever misin Aşkıma ölür müsün Ben aşk için ölürüm *** Sevmeyi bilir misin Bir ömür sever misin Aşkıma ölür müsün Ben aşk için ölürüm *** Gül olmadan diken olmaz Sen olmadan sevgi olmaz Gül olmadan diken olmaz Sen olmadan sevgi olmaz *** Sevmeden yaşanılmaz Ben aşk için ölürüm Ben aşk için ölürüm *** Sevmek bir ibadettir Tanrı'dan emanettir Sevmek bir ibadettir Tanrı'dan emanettir *** En güzel şey sevmektir Ben aşk için ölürüm Ben aşk için ölürüm