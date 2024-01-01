Benım Hayatım (orj) Şarkı Sözleri
İbrahim Tatlıses Benım Hayatım (orj) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Benım Hayatım (orj) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Benım Hayatım (orj) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses
Benım Hayatım (orj)
Tüm Şarkıları
-
Uzaktan görenler mesut sanıyor
Bilmezler gözlerim her gün ağlıyor
İçimde dinmeyen yaram kanıyor
Bir meçhule döndü benim hayatım
Bir meçhule döndü benim hayatım
***
Geceyi yaşarım, doğmaz güneşim
Zamansız küllendi yanan ateşim
Geceyi yaşarım, doğmaz güneşim
Zamansız küllendi yanan ateşim
Yarına çıkar mı bilmem gidişim
Mevsimsiz sarardı benim hayatım
***
Işıklar altında sönmüş gibiyim
Dostların içinde yalnız biriyim
Bilinmez yollara girmiş gibiyim
Nerede bitecek benim hayatım?
Nerede bitecek benim hayatım?
***
Yorgunum, dertliyim, yürek dayanmaz
Mutsuzum desem de kimse inanmaz
Yorgunum, dertliyim, yürek dayanmaz
Mutsuzum desem de kimse inanmaz
Maziyi ararım, böyle yaşanmaz
Çekilmez çiledir benim hayatım
Çekilmez çiledir benim hayatım