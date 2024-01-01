Benim Naylon Tarağım Var(Çerçi) Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Benim Naylon Tarağım Var(Çerçi)
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Ah, eman, eman, eman, eman
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Benim ipek yaglıgım var
Görmaga gelin, güzel, görmaga gelin
Benim ipek yaglıgım var
Görmaga gelin, güzel, görmaga gelin
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Güzellere men sataram
Almaga gelin
Güzellere men sataram
Almaga gelin, güzel, almaga gelin
Almaga gelin, güzel, almaga gelin
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Benim naylon daragım var
Görmaga gelin, güzel, görmaga gelin
Benim naylo tarağım var
Görmaga gelin, güzel, görmaga gelin
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Uzun saçlara sataram
Almaga gelin
Uzun saçlara sataram
Almaga gelin, güzel, almaga gelin
Almaga gelin, güzel, almaga gelin
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Benim elvan güllerim var
Görmaga gelin, güzel, görmaga gelin
Benim elvan güllerim var
Görmaga gelin, güzel, görmaga gelin
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Gelinlere men sataram
Almaga gelin
Gelinlere men sataram
Almaga gelin, güzel, almaga gelin
Almaga gelin, güzel, almaga gelin