İbrahim Tatlıses

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Beyaz gül kırmızı gül
Güller arasından gelir
Beyaz gül kırmızı gül
Güller arasından gelir
Yarim giymiş beyaz azya
Cuma namazından gelir
Yarim giymiş beyaz azya
Bayram namazından gelir
Haa
Hep beraber yeah
Evleri göçtü neylim
Köprüyü geçti neylim
Evleri göçtü neylim
Köprüyü geçti neylim
Yüzde dost kalpte hain
Ben böyle dostu neylim
Yüzde dost kalpte hain
Ben böyle dostu neylim
Beyaz gül kırmızı gül
Güller arasından gelir
Beyaz gül kırmızı gül
Güller arasından gelir
Yarim giymiş beyaz azya
Cuma namazından gelir
Yarim giymiş beyaz azya
Cuma namazından gelir yah yah
Ben o yarın sazıyam
Sazıyam avazıyam
Ben o yarın sazıyam
Sazıyam avazıyam
Eli elimde olsun
Dilenmeye razıyam
Eli elimde olsun
Dilenmeye razıyam
Beyaz gül kırmızı gül
Güller arasından gelir
Beyaz gül kırmızı gül
Güller arasından gelir
Yarim giymiş beyaz azya
Cuma namazından gelir
Yarim giymiş beyaz azya
Cuma namazından gelir
Evet durum iyi mi
Şekil iyi değil mi
Moralimiz iyi mi
Güzel güzel
Benim de moralim iyi
Masadakiler masadakiler inmesinler
İnmeyin lütfen ne olur
Çık kız sen de yukarı çık haa
Seni yandan yırtmaçlı seni evet
Hazır mıyız
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Bir gemi, bir gölge, iç içe
Güneşli bir havada
Yüzüne düşenı ışık benim
Yüzüne düşen ışık benim
Deli deli koşsam da
Yarım kaldı yollar
Ne kadar uğraşsam da
Çözülmedi sırlar
Akreple yelkovan
Nifak soktu aramıza
Seni benimle yazan
Bir cankurtaran gerekli
Bu deli dolu zaman da bir yalan
Zaman geri sardı bizi
Defalarca kayıp bir ruh gibi
Paramparça olan benim
Deli deli kaçan benim
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Her şeyden vazgeçtim
Kalbime yakın olanları
Uzak tuttum kendimden
Kendimden
Bu şehirde yalnız kalınca
Bu şehirde yalnız kalınca
Kalbime yakın olanları
Uzak tuttum kendimden
Bu şehirde yalnız kalınca
Bu şehirde yalnız kalınca
Bu şehirde yalnız kalınca
Bu şehirde yalnız kalınca
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Bırak Zaman Aksın Üstümden
Hayatı İçine Çektin Kadar
Bırak Geçmiş Tutun Elimden
Sana Huzur Verir Unuttuğun Kadar
Kelimeler Anlamsız Hissetmeyince
Öylece Dursan Karar Seni Unutmaya Başlar Mı
Gizlice Kaçsan Pişmanlıktan Kurtarır Mı
Uçsan Karar Seni Unutmaya Başlar Mı Gizlice
Kaçsan Pişmanlıktan Kurtarır Mı
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Bu son gündüz
Bu son serin gece
Boğuk, ölümsüz
Baktıkça kendime
Bu son gündüz
Bu son serin gece
Boğuk, ölümsüz
Baktıkça kendime
Bu söz kalsın
Bu son ses içimde
Soğuk, ömürsüz
Vardıkça kendime
Üzülmesin onlar hiç
Kalan giden benim
Zamansız en çabuk
Yanan sönen ateş benim
Yanan sönen ateş benim
Yanan sönen ateş benim
Bugün sonsuz
Bu ilk düşen hece
Kırık, yarınsız
Tek perde kendime
Bu son gündüz
Bu son serin gece
Boğuk, ölümsüz
Baktıkça kendime
Üzülmesin onlar hiç
Kalan giden benim
Zamansız en çabuk
Yanan sönen ateş benim
Üzülmesin onlar hiç
Kalan giden benim
Zamansız en çabuk
Yanan sönen ateş benim
Üzülmesin onlar hiç
Kalan giden benim
Zamansız en çabuk
Yanan sönen ateş benim
Yanan sönen ateş benim
Yanan sönen ateş benim
Yanan sönen ateş benim
Yanan sönen ateş benim
-
Bir pazartesi sevinci gibi
Arkasından, yanından geçtiğimiz aşk
Bıraksam kendimi
Yerimden kalksam
Yanında dursam ama çok riskli
Düşündüm, sen de düşündün mü?
Aramıza kar yağdı
Düşündüm, sen de düşündün mü?
Aramıza kar yağdı
Vaktinden önce gelen haber gibi
Arkasından, yanından geçtiğimiz aşk
Belki bir zaman
Biraz rahat duran
Başka bir öykü daha az gizli
Düşündüm, sen de düşündün mü?
Aramıza kar yağdı
Düşündüm, sen de düşündün mü?
Aramıza kar yağdı
Düşündüm
Sen de düşündün mü?
Düşündüm, sen de düşündün mü?
Aramıza kar yağdı
Düşündüm, sen de düşündün mü?
Aramıza kar yağdı
Düşündüm, sen de düşündün mü?
Aramıza kar yağdı
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Kara Gözyaşı sözleri
Kara gözyaşına geldin
Beklenmeyeni buldun
Solmuş bir yaprak gibi
Süzüldün durdun
Ait olmadığın yerde
Rol yapan bir çocuk gibi
Mutluluğu karış karış
Aradın durdun
Ama bulsaydın ne olurdu
Bulsaydın olurmuydu
Bulsaydın...
Sıcaklığını yitirmiş
Bir adama vuruldun
Bir kar tanesi gibi
Eridin durdun
Ait olmadığın yerde
Rol yapan bir çocuk gibi
Mutluluğu çaresizce
Aradın durdun
Ama bulsaydın ne olurdu
Bulsaydın olurmuydu
Bulsaydın...
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Keklik idim vurdular
(Keklik idim vurdular)
Kanadımı kırdılar
(Kanadımı kırdılar)
Ben daha ne idim ki
(Ben daha ne idim ki)
Anamdan ayırdılar
Keklik suda eşinir
(Keklik suda eşinir)
Eşinir de deşinir
(Eşinir de deşinir)
Benim sevdiğim dilber
(Benim sevdiğim dilber)
Nerelerde düşünür
Gel gel yanıma keklik
Kastın canıma keklik
Al kınalı parmakların
Batır kanıma keklik
Gel gel yanıma keklik
Kastın canıma keklik
Al kınalı parmakların
Batır kanıma keklik
Gel gel yanıma keklik
Kayalar gölgelendi
(Kayalar gölgelendi)
Güzeller suya indi
(Güzeller suya indi)
Her güzelden bir öpüş
(Her güzelden bir öpüş)
Yine can tazelendi
Gel gel yanıma keklik
Kastın canıma keklik
Al kınalı parmakların
Batır kanıma keklik
Gel gel yanıma keklik
Kastın canıma keklik
Al kınalı parmakların
Batır kanıma keklik
Gel gel yanıma keklik
Keklik idim vurdular
Kanadımı kırdılar
Ben daha ne idim ki
Eşimden ayırdılar
Gel gel yanıma keklik
Kastın canıma keklik
Al kınalı parmakların
Batır kanıma keklik
Gel gel yanıma keklik
Kastın canıma keklik
Al kınalı parmakların
Batır kanıma keklik
Gel gel yanıma keklik
Gel gel gel
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Ela gözlerin dipsiz
Bir kuyu gibi aldı beni
Sanki bir rüya bir sanrı
Gizli kalmış bir avuntu
Kalbim durmadan kırılsada
Ruhum ayakta, baştan başlasak
Yarım kalan her zerreden kaçıp kurtulsak
Ela gözlerin dipsiz
Bir kuyu gibi sardı beni
Sanki bir rüya bu şarkı
Gizli kalmış bir aşık şimdi
Kalbim durmadan kırılsada
Ruhum ayakta, baştan başlasak
Yarım kalan her zerreden kaçıp kurtulsak
Sevişmeler hiç yardımcı olmuyor ki
Hadi gel öldür beni
Kalbim durmadan kırılsada
Ruhum ayakta, baştan başlasak
Yarım kalan her zerreden kaçıp kurtulsak
-
Sevişmeler, öpüşmeler
Anlık gelen ürpertiler hep yarım, yarım, yarım, kaldı
Hayal kurup uzanmalar
Sessiz sakin sarılmalar hep yarım, yarım, yarım kaldı
Son durakta olduğumuzun
Farkına varsam bile
Hiç bakmadan, durdum
Yanında el ele
Gönül kırıp onarmalar
Ateşi görünce kabarmalar hep yarım, yarım, yarım kaldı
Şehvet dolu konuşmalar
Bağırmalar çağırmalar hep yarım, yarım, yarım kaldı
Son durakta olduğumuzun
Farkına varsam bile
Hiç bakmadan, durdum
Yanında el ele
Bir sonraki düş yok
Ne seninle ne de sensiz ben yarım, yarım, yarım kaldım
Son durakta olduğumuzun
Farkına varsam bile
Hiç bakmadan, durdum
Son durakta olduğumuzun
Farkına varsam bile
Hiç bakmadan, durdum
Yanında el ele
-
Bir ışık düşerse, üstüne basma
Daha yakınlaşır, korkarsın
Bir leke silmeye gör
Leke kalır, sen çıkarsın
Bir ışık düşerse, üstüne basma
Gözlerine basarsın
Bir gölge nereye gider?
Gözlerince gider, bakarsın
Bakarsın gider, gözlerinden
Leke olur, peşinden bakarsın
Bir ışık düşerse, üstüne basma
Gözlerine basarsın
Bir ışık düşerse, üstüne basma
Gözlerine basarsın
Bir ışık düşerse, üstüne basma
Gözlerine basarsın
Bir ışık düşerse, üstüne basma
Gözlerine basarsın
Bir ışık düşerse
(Işık düşerse)
(Işık düşerse)
(Işık düşerse)
Gözlerine basarsın
Bir ışık düşerse, üstüne basma
Gözlerine basarsın
-
Yeni bir karanlık güne başladım
Uzaklara giderim sanmıştım
Hiç mecalim yok
Yeni bir karanlık güne başladım
Dün öldüğümü sanmıştım
Ama bu sabah yeniden uyandım
Çok yorgunum çok ölmedim hâlâ
Yeni bir gün var bugünden sonra
Çok yorgunum çok
Yeni bir karanlık güne başladım
Uzaklara giderim sanmıştım
Hiç mecalim yok
Birkaç yalan söylemiştim
Vicdan azabı içinde
Göz altlarım derin bir çukur
Sen de düştün içine
Çok yorgunum çok ölmedim hâlâ
Yeni bir gün var bugünden sonra
Çok yorgunum çok
Çok yorgunum çok
Göz altlarım derin bir çukur
Sen de düştün içine
Çok yorgunum çok ölmedim hâlâ
Yeni bir gün var bugünden sonra
Çok yorgunum çok ama ölmedim hâlâ
Yeni bir gün var bugünden sonra
Çok yorgunum çok (Çok yorgunum çok)
Ölmedim hâlâ (Ölmedim hâlâ)
Yeni bir gün var (Yeni bir gün var)
Bugünden sonra (Bugünden sonra)
Çok yorgunum çok