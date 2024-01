İbrahim Tatlıses

Bir beyaz mendil koydun gittin Dönerim dedin söz verdin yar Kar yağdı beyaz yürüdüm durdum Üşüdüm biraz dağlara sordum Yine geldi yaz bekledim durdum Dön gel artık yar Allah'ın için *** Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sevdan duruyor yakıyor sevdiğim Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sensiz olmuyor olmuyor be güzelim *** Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sevdan duruyor yakıyor sevdiğim Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sensiz olmuyor olmuyor be güzelim *** Bir sabah yeli vurdu yüzüme Dokundum sandım uyandım yar İçim ürperdi aradım durdum Sanki uzaktan sesini duydum Beyaz mendilin kokladım durdum Dön gel artık yar Allah'ın için *** Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sevdan duruyor yakıyor sevdiğim Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sensiz olmuyor olmuyor be güzelim *** Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sevdan duruyor yakıyor sevdiğim Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sensiz olmuyor olmuyor be güzelim