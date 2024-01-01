İbrahim Tatlıses

-
Bir beyaz mendil koydun gittin
Dönerim dedin söz verdin yar
Kar yağdı beyaz yürüdüm durdum
Üşüdüm biraz dağlara sordum
Yine geldi yaz bekledim durdum
Dön gel artık yar Allah'ın için
***
Yanıyor yüreğim
Yanıyor ciğerim
Sevdan duruyor yakıyor sevdiğim
Yanıyor yüreğim
Yanıyor ciğerim
Sensiz olmuyor olmuyor be güzelim
***
Yanıyor yüreğim
Yanıyor ciğerim
Sevdan duruyor yakıyor sevdiğim
Yanıyor yüreğim
Yanıyor ciğerim
Sensiz olmuyor olmuyor be güzelim
***
Bir sabah yeli vurdu yüzüme
Dokundum sandım uyandım yar
İçim ürperdi aradım durdum
Sanki uzaktan sesini duydum
Beyaz mendilin kokladım durdum
Dön gel artık yar Allah'ın için
***
Yanıyor yüreğim
Yanıyor ciğerim
Sevdan duruyor yakıyor sevdiğim
Yanıyor yüreğim
Yanıyor ciğerim
Sensiz olmuyor olmuyor be güzelim
***
Yanıyor yüreğim
Yanıyor ciğerim
Sevdan duruyor yakıyor sevdiğim
Yanıyor yüreğim
Yanıyor ciğerim
Sensiz olmuyor olmuyor be güzelim
-
Çağırsaydın gelmez miydim yar
Senin için ölmez miydim yar
Dünyayı ters etmez miydim yar
Aramam, aramam, aramam
***
Aramam sormam bir daha
Yalvarsan bile Allah'a
Çıkmasa gecem sabaha, aramam
***
Peşinden geldim kaç kere?
Dünyamı yıktın bin kere
Kırıldım sana bir kere, aramam
***
Seviyorsun, ben de seni yar
Çok özledim, ben de seni yar
Aramadım, ben de seni yar
Aramam, aramam, aramam
***
Aramam sormam bir daha
Yalvarsan bile Allah'a
Çıkmasa gecem sabaha, aramam
***
Peşinden geldim kaç kere?
Dünyamı yıktın bin kere
Kırıldım sana bir kere, aramam
***
Gözyaşlarım sele döndü yar
Ayrılanlar geri döndü yar
Leylek baba bile döndü yar
Aramam, aramam, aramam
***
Aramam sormam bir daha
Yalvarsan bile Allah'a
Çıkmasa gecem sabaha, aramam
***
Peşinden geldim kaç kere?
Dünyamı yıktın bin kere
Kırıldım sana bir kere, aramam
-
Çağırsaydın gelmez miydim yar
Senin için ölmez miydim yar
Dünyayı ters etmez miydim yar
Aramam, aramam, aramam
***
Aramam sormam bir daha
Yalvarsan bile Allah'a
Çıkmasa gecem sabaha, aramam
***
Peşinden geldim kaç kere?
Dünyamı yıktın bin kere
Kırıldım sana bir kere, aramam
***
Seviyorsun, ben de seni yar
Çok özledim, ben de seni yar
Aramadım, ben de seni yar
Aramam, aramam, aramam
***
Aramam sormam bir daha
Yalvarsan bile Allah'a
Çıkmasa gecem sabaha, aramam
***
Peşinden geldim kaç kere?
Dünyamı yıktın bin kere
Kırıldım sana bir kere, aramam
***
Gözyaşlarım sele döndü yar
Ayrılanlar geri döndü yar
Leylek baba bile döndü yar
Aramam, aramam, aramam
***
Aramam sormam bir daha
Yalvarsan bile Allah'a
Çıkmasa gecem sabaha, aramam
***
Peşinden geldim kaç kere?
Dünyamı yıktın bin kere
Kırıldım sana bir kere, aramam
-
Sevdim sevmedi gittim gelmedi
Harcama bu aşkımı dedim dinlemedi
Kıymetim yokmuş yarin gözünde
Elveda bile demeden beni terk etti
***
Suyun sesiydi, gülün rengiydi
Aşkı yüreğimde her şeyin üstündeydi
Ellere kandı, kalbimi yaktı
Ben Mecnun'dum o benim Leylam olamadı
***
Ben de insanım güler ağlarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
Ben de insanım güler oynarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
***
Ben de insanım güler ağlarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
Ben de insanım güler oynarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
***
Sevdim sevmedi gittim gelmedi
Harcama bu aşkımı dedim dinlemedi
Kıymetim yokmuş yarin gözünde
Elveda bile demeden beni terk etti
***
Suyun sesiydi, gülün rengiydi
Aşkı yüreğimde her şeyin üstündeydi
Ellere kandı, kalbimi yaktı
Ben Mecnun'dum o benim Leylam olamadı
***
Ben de insanım güler ağlarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
Ben de insanım güler oynarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
***
Ben de insanım güler ağlarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
Ben de insanım güler oynarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
***
Ben de insanım güler ağlarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
Ben de insanım güler oynarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
***
Ben de insanım güler ağlarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
Ben de insanım güler oynarım
Yüreğinden, yüreğinden koparma beni
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Barışmam gözlerinle, yalancı sözlerinle
Barışmam yüreğinle, barışmam
Barışmam gözlerinle, yalancı sözlerinle
Barışmam yüreğinle, barışmam
***
Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın
Artık sen yabancısın barışmam
(Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın)
(Artık sen yabancısın barışmam)
***
Barışmam özlesen de, bir ömür beklesen de
Yollarıma gül döksen de barışmam
Barışmam özlesen de, bir ömür beklesen de
Yollarıma gül döksen de barışmam
***
Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın
Artık sen yabancısın barışmam
(Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın)
(Artık sen yabancısın barışmam)
***
Barışmam ağlasan da, yüreğimi dağlasan da
Mesajlar yollasan da barışmam
Barışmam ağlasan da, yüreğimi dağlasan da
Mektuplar yollasan da barışmam
***
Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın
Benimsin yabancısın barışmam
(Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın)
(Artık sen yabancısın barışmam)
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Siyah perçem yan taralı
Kirpiği ok göz karalı
Sordum aslın nereli
Dediki Urfalıyam
Ben bir yiğidin malıyam
Dedi kardaş Urfalıyam
Ben bir yiğidin malıyam
***
Dedim güzel belalıyam
Hadi gel seni ben alıyam
Dedi kardaş git işine
Ben bir yiğit helalıyam
Dedi kardaş git işine
Ben bir yiğidin malıyam
***
Dedim güzel adın nedir
Dedi namıma gül denir
Güzel bu canım tükenir
Dedi ki nişanlıyam
Ben bir yiğidin malıyam
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