İbrahim Tatlıses

Beyaz mendil Bir beyaz mendil koydun gittin Dönerim dedin söz verdin yar Kar yağdı beyaz yürüdüm durdum Üşüdüm biraz dağlara sordum Yine geldi yaz bekledim durdum Dön gel artık yar Allah'ın için *** Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sevdan duruyor yakıyor sevdiğim Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sensiz olmuyor olmuyor be güzelim *** Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sevdan duruyor yakıyor sevdiğim Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sensiz olmuyor olmuyor be güzelim *** Bir sabah yeli vurdu yüzüme Dokundum sandım uyandım yar İçim ürperdi aradım durdum Sanki uzaktan sesini duydum Beyaz mendilin kokladım durdum Dön gel artık yar Allah'ın için *** Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sevdan duruyor yakıyor sevdiğim Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sensiz olmuyor olmuyor be güzelim *** Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sevdan duruyor yakıyor sevdiğim Yanıyor yüreğim Yanıyor ciğerim Sensiz olmuyor olmuyor be güzelim

Aramam (dance mix) Çağırsaydın gelmez miydim yar Senin için ölmez miydim yar Dünyayı ters etmez miydim yar Aramam, aramam, aramam *** Aramam sormam bir daha Yalvarsan bile Allah'a Çıkmasa gecem sabaha, aramam *** Peşinden geldim kaç kere? Dünyamı yıktın bin kere Kırıldım sana bir kere, aramam *** Seviyorsun, ben de seni yar Çok özledim, ben de seni yar Aramadım, ben de seni yar Aramam, aramam, aramam *** Aramam sormam bir daha Yalvarsan bile Allah'a Çıkmasa gecem sabaha, aramam *** Peşinden geldim kaç kere? Dünyamı yıktın bin kere Kırıldım sana bir kere, aramam *** Gözyaşlarım sele döndü yar Ayrılanlar geri döndü yar Leylek baba bile döndü yar Aramam, aramam, aramam *** Aramam sormam bir daha Yalvarsan bile Allah'a Çıkmasa gecem sabaha, aramam *** Peşinden geldim kaç kere? Dünyamı yıktın bin kere Kırıldım sana bir kere, aramam

Aramam Çağırsaydın gelmez miydim yar Senin için ölmez miydim yar Dünyayı ters etmez miydim yar Aramam, aramam, aramam *** Aramam sormam bir daha Yalvarsan bile Allah'a Çıkmasa gecem sabaha, aramam *** Peşinden geldim kaç kere? Dünyamı yıktın bin kere Kırıldım sana bir kere, aramam *** Seviyorsun, ben de seni yar Çok özledim, ben de seni yar Aramadım, ben de seni yar Aramam, aramam, aramam *** Aramam sormam bir daha Yalvarsan bile Allah'a Çıkmasa gecem sabaha, aramam *** Peşinden geldim kaç kere? Dünyamı yıktın bin kere Kırıldım sana bir kere, aramam *** Gözyaşlarım sele döndü yar Ayrılanlar geri döndü yar Leylek baba bile döndü yar Aramam, aramam, aramam *** Aramam sormam bir daha Yalvarsan bile Allah'a Çıkmasa gecem sabaha, aramam *** Peşinden geldim kaç kere? Dünyamı yıktın bin kere Kırıldım sana bir kere, aramam

Ben de insanım Sevdim sevmedi gittim gelmedi Harcama bu aşkımı dedim dinlemedi Kıymetim yokmuş yarin gözünde Elveda bile demeden beni terk etti *** Suyun sesiydi, gülün rengiydi Aşkı yüreğimde her şeyin üstündeydi Ellere kandı, kalbimi yaktı Ben Mecnun'dum o benim Leylam olamadı *** Ben de insanım güler ağlarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni Ben de insanım güler oynarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni *** Ben de insanım güler ağlarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni Ben de insanım güler oynarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni *** Sevdim sevmedi gittim gelmedi Harcama bu aşkımı dedim dinlemedi Kıymetim yokmuş yarin gözünde Elveda bile demeden beni terk etti *** Suyun sesiydi, gülün rengiydi Aşkı yüreğimde her şeyin üstündeydi Ellere kandı, kalbimi yaktı Ben Mecnun'dum o benim Leylam olamadı *** Ben de insanım güler ağlarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni Ben de insanım güler oynarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni *** Ben de insanım güler ağlarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni Ben de insanım güler oynarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni *** Ben de insanım güler ağlarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni Ben de insanım güler oynarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni *** Ben de insanım güler ağlarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni Ben de insanım güler oynarım Yüreğinden, yüreğinden koparma beni

Barışmam Barışmam gözlerinle, yalancı sözlerinle Barışmam yüreğinle, barışmam Barışmam gözlerinle, yalancı sözlerinle Barışmam yüreğinle, barışmam *** Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın Artık sen yabancısın barışmam (Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın) (Artık sen yabancısın barışmam) *** Barışmam özlesen de, bir ömür beklesen de Yollarıma gül döksen de barışmam Barışmam özlesen de, bir ömür beklesen de Yollarıma gül döksen de barışmam *** Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın Artık sen yabancısın barışmam (Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın) (Artık sen yabancısın barışmam) *** Barışmam ağlasan da, yüreğimi dağlasan da Mesajlar yollasan da barışmam Barışmam ağlasan da, yüreğimi dağlasan da Mektuplar yollasan da barışmam *** Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın Benimsin yabancısın barışmam (Barışmam yalancısın, yüreğimde sancısın) (Artık sen yabancısın barışmam)