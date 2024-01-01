İnsanlar Şarkı Sözleri
İbrahim Tatlıses İnsanlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses İnsanlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İnsanlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses
İnsanlar
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Gözüm görmez hiç bir şeyi
Ne kederi ne neşeyi
Gözüm görmez hiç bir şeyi
Ne kederi ne neşeyi
***
Bana yükledin çileyi
Ey sevgilim bile bile
Yükledin bana çileyi
Ey sevgilim bile bile
***
Aşkına eyledin köle
Vurdun beni yerden yere
Aşkına eyledin köle
Vurdun beni yerden yere
***
Çekilir mi böyle çile
Ey sevgili bile bile
Çekilir mi böyle çile
Ey sevgili bile bile
***
Vurdun başımı taşlara
Bak gözümdeki yaşlara
Vurdun başımı taşlara
Bak gözümdeki yaşlara
***
Döndüm yuvasız kuşlara
Ey sevgili bile bile
Döndüm yuvasız kuşlara
Ey sevgili bile bile
***
Aşkına eyledin köle
Vurdun beni yerden yere
Aşkına eyledin köle
Vurdun beni yerden yere
***
Çekilmez ki böyle çile
Ey sevgili bile bile
Çekilmez ki böyle çile
Ey sevgili bile bile
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Ben ne biçim serseriyim, ben ne biçim serseriyim
Bir düzene giremedim, bir düzene giremedim
Gece sarhoş gündüz sarhoş, gece sarhoş gündüz sarhoş
İçmesini bilemedim, içmesini bilemedim
***
İster affet ister öldür, ister affet ister öldür
İster ağlat ister güldür, ister ağlat ister güldür
***
Yar gönlümde açar güldür
Dermesini bilemedim, dermesini bilemedim
***
Yar gönlümde açar güldür
Dermesini bilemedim
Yar gönlümde açar güldür
Dermesini bilemedim
***
Aramıza neden girdi, aramıza neden girdi
Uğursuz o kara kedi, uğursuz o kara kedi
Yar eliyle bade verdi, yar eliyle bade verdi
İçmesini bilemedim, içmesini bilemedim
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İster affet ister öldür, ister affet ister öldür
İster ağlat ister güldür, ister ağlat ister güldür
Yar gönlümde açar güldür
Dermesini bilemedim, dermesini bilemedim
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Yar gönlümde açar güldür
Dermesini bilemedim
Yar gönlümde açar güldür
Dermesini bilemedim
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