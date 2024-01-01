İbrahim Tatlıses

Gözüm görmez hiç bir şeyi Ne kederi ne neşeyi Gözüm görmez hiç bir şeyi Ne kederi ne neşeyi *** Bana yükledin çileyi Ey sevgilim bile bile Yükledin bana çileyi Ey sevgilim bile bile *** Aşkına eyledin köle Vurdun beni yerden yere Aşkına eyledin köle Vurdun beni yerden yere *** Çekilir mi böyle çile Ey sevgili bile bile Çekilir mi böyle çile Ey sevgili bile bile *** Vurdun başımı taşlara Bak gözümdeki yaşlara Vurdun başımı taşlara Bak gözümdeki yaşlara *** Döndüm yuvasız kuşlara Ey sevgili bile bile Döndüm yuvasız kuşlara Ey sevgili bile bile *** Aşkına eyledin köle Vurdun beni yerden yere Aşkına eyledin köle Vurdun beni yerden yere *** Çekilmez ki böyle çile Ey sevgili bile bile Çekilmez ki böyle çile Ey sevgili bile bile