İbrahim Tatlıses

Dayanamam bu acıya ataş koydum yüreğime Muradım gözümde kaldı yazık ettin gençliğime Muradım gözümde kaldı oy oy oy yazık ettin gençliğime *** Bileydim seni için ağlar mıydım lele Bileydim sana gönül bağlar mıydım Bileydim aşkın ile yanar mıydım Ooohh bileydim aaahh bileydim *** Bileydim sana gönül bağlar mıydım lele Bileydim seni için ağlar mıydım le Bileydim aşkın ile yanar mıydım Ooohh bileydim aaahh bileydim *** Sen gönlümün sultanıydın senin için yaşıyordum Yar ben seni bu canımdan her şeyden çok seviyordum Yar ben seni bu canımdan her şeyden çok seviyordum *** Bileydim seni için ağlar mıydım Bileydim sana gönül bağlar mıydım Bileydim aşkın ile yanar mıydım Ooohh bileydim aaahh bileydim *** Bileydim sana gönül bağlar mıydım lele Bileydim seni için ağlar mıydım le Bileydim aşkın ile yanar mıydım Bileydim aaahh bileydim *** Bileydim sana gönül bağlar mıydım lele Bileydim seni için ağlar mıydım le Bileydim aşkın ile yanar mıydım Bileydim aaahh bileydim

Bir taş attım pencereye tık dedi Anası çıktı kızım evde yok dedi vay vay İnanmazsan gel yukarı bak dedi *** Armut dalda kız balkonda sallanır vay vay Şeker yemiş dudakları ballanır vay vay *** Atalım mı arap kızı atalım mı vay vay Senin için on beş sene yatalım mı vay vay Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay *** Demirciler demir döğer ocakta Şimdi ki kızlar ne hoş olur kucakta vay vay Öpüşürken yemek yandı ocakta *** Armut dalda kız balkonda sallanır vay vay Şeker yemiş dudakları ballanır vay vay *** Atalım mı arap kızı atalım mı vay vay Senin için on beş sene yatalım mı vay vay Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay *** Demirciler demir döğer tunç olur Altın yüzük parmağıma güç olur vay vay Sevip sevip ayrılması geç olur *** Armut dalda kız balkonda sallanır vay vay Şeker yemiş dudakları ballanır vay vay *** Atalım mı arap kızı atalım mı vay vay Senin için on beş sene yatalım mı vay vay Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay