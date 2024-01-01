İbrahim Tatlıses

Senden başkası haramdır bana Sen benim günahım benim duamsın Acılarla dolu yalan dünyamda Bir Allah'ım var bir de sen varsın *** Seni düşünürken geçmiyor zaman İçimdeki sevdan vermiyor aman Benim için senden başkası yalan Bir Allah'ım var bir de sen varsın *** Sensiz viraneyim daha beterim Ölümlü dünyada kime giderim Diz çöküp önünde yemin ederim Bir Allah'ım var bir de sen varsın

Gözüm görmez hiç bir şeyi Ne kederi ne neşeyi Gözüm görmez hiç bir şeyi Ne kederi ne neşeyi *** Bana yükledin çileyi Ey sevgilim bile bile Yükledin bana çileyi Ey sevgilim bile bile *** Aşkına eyledin köle Vurdun beni yerden yere Aşkına eyledin köle Vurdun beni yerden yere *** Çekilir mi böyle çile Ey sevgili bile bile Çekilir mi böyle çile Ey sevgili bile bile *** Vurdun başımı taşlara Bak gözümdeki yaşlara Vurdun başımı taşlara Bak gözümdeki yaşlara *** Döndüm yuvasız kuşlara Ey sevgili bile bile Döndüm yuvasız kuşlara Ey sevgili bile bile *** Aşkına eyledin köle Vurdun beni yerden yere Aşkına eyledin köle Vurdun beni yerden yere *** Çekilmez ki böyle çile Ey sevgili bile bile Çekilmez ki böyle çile Ey sevgili bile bile