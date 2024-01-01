İbrahim Tatlıses

Döndüm kıbleye doğru açtım ellerimi Yalvardım Allah'ıma duysun diye beni Damla damla gözyaşım dökülürken gözümden Çektiğim acıları yaşıyorum yeniden *** Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor (Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor) (Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor) *** Elim kolum bağlanmış çaresizim Allah'ım Bu canımı sen verdin benden almak istiyor Bu canımı sen verdin benden almak istiyor *** Hor gören şu gururun tükenmek bilmez mi Sevginle yanan kalbi üzdüğün yetmez mi İyi niyet uğruna yaşıyorsak dünyada Seven garip olsa da sevilmeye değmez mi *** Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor (Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor) (Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor) *** Elim kolum bağlanmış çaresizim Allah'ım Bu canımı sen verdin benden almak istiyor Bu canımı sen verdin benden almak istiyor