İmparator Siler de Geçer Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
İmparator Siler de Geçer
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Döndüm kıbleye doğru açtım ellerimi
Yalvardım Allah'ıma duysun diye beni
Damla damla gözyaşım dökülürken gözümden
Çektiğim acıları yaşıyorum yeniden
***
Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor
Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor
(Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor)
(Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor)
***
Elim kolum bağlanmış çaresizim Allah'ım
Bu canımı sen verdin benden almak istiyor
Bu canımı sen verdin benden almak istiyor
***
Hor gören şu gururun tükenmek bilmez mi
Sevginle yanan kalbi üzdüğün yetmez mi
İyi niyet uğruna yaşıyorsak dünyada
Seven garip olsa da sevilmeye değmez mi
***
Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor
Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor
(Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor)
(Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor)
***
Elim kolum bağlanmış çaresizim Allah'ım
Bu canımı sen verdin benden almak istiyor
Bu canımı sen verdin benden almak istiyor
-
Yalan dünya sana sesleniyorum
Artık hiç bir şeyinden zevk almıyorum
Dolaştıkça bağrımda bulamıyorum
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
***
Dert sayarım, derdim artar, eksilmez
Sabır, teselliden müjde getirmez
Bir kaderim var, belli, değişmez
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
***
Bir kaderim var, belli, değişmez
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
***
Yalan dünya sana ne ettim, neyledim
Bir yar sevdim, sana gelin eyledim
Felek vurdu sillesini, mecnuna döndüm
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
***
Dert sayarım, derdim artar, eksilmez
Sabır, teselliden müjde getirmez
Bir kaderim var, belli, değişmez
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
***
Bir kaderim var, belli, değişmez
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
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Çimene bak çimene
Yeşil örtüye benzer
Gece gelmez hayale
Gündüz düşümde gezer
Gece gelmez hayale
Gündüz düşümde gezer
***
Ceylan, ceylan, ceylan
Ceylan, ceylan, ceylan, ceylan, ceylan, ceylan
***
Ceylan dağlar maralı
Gezer bağrı yaralı
Yarımdan ayrılalı
Oldum bahtı karalı
Yarımdan ayrılalı
Oldum bahtı karalı
***
Ceylan, ceylan, ceylan
Ceylan, ceylan, ceylan, ceylan, ceylan, ceylan
***
Zülfün dökmüş yüzüne
Ceylan salınıp gezer
Sürme çekmiş gözüne
Nice canları ezer
Sürme çekmiş gözüne
Nice canları ezer
***
Ceylan, ceylan, ceylan
Ceylan, ceylan, ceylan, ceylan, ceylan, ceylan
Ceylan, ceylan, ceylan, ceylan, ceylan, ceylan