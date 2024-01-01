İbrahim Tatlıses

Bir Murada Eremedim Yaz baharım döndü kışa Neler geldi cahil başa Boşa geçti ömür boşa Bir murada eremedim *** Boşa geçti ömür boşa Bir murada eremedim *** Ben çırağım derdim usta Dilde sitem eşe dosta Can tene küstü sonunda Bir murada eremedim *** Can tene küstü sonunda Bir murada eremedim *** Saçlarıma karlar yağdı Sol yanımı hasret aldı Gönül artık senden caydı Bir murada eremedim *** Gönül artık senden caydı Bir murada eremedim *** Ben çırağım derdim usta Dilde sitem eşe dosta Can tene küstü sonunda Bir murada eremedim *** Can tene küstü sonunda Bir murada eremedim *** Ben çırağım derdim usta Dilde sitem eşe dosta Can tene küstü sonunda Bir murada eremedim *** Can tene küstü sonunda Bir murada eremedim

Emrin Olur Akşam dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yıkar Siyah kelebeklerim uçar delice ahım ölüme kadar *** Gönül acılar çeker yalnız başına Yeter bu kadar yeter Yarim bu günahların kalmaz yanına Mevlam adamı yakar *** Gülüm diye diye canım diye diye deli oldum ben Canım bile bile gülüm bile bile kölen oldum ben *** Adını yazmışlar gökyüzüne Fırtınalar düşmüş kaderime Yolumu çizmişsin sen yine Emrin olur gülüm emrin olur *** Akşam dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yıkar Siyah kelebeklerim uçar delice ahım ölüme kadar *** Gülüm diye diye canım diye diye deli oldum ben Canım bile bile gülüm bile bile kölen oldum ben *** Adını yazmışlar gökyüzüne Fırtınalar düşmüş kaderime Yolumu çizmişsin sen yine Emrin olur gülüm emrin olur *** Adını yazmışlar gökyüzüne Fırtınalar düşmüş kaderime Yolumu çizmişsin sen yine Emrin olur gülüm baş üstüne

Nar Tanem Bir geçen yazın sonrası Sonbahar sancısı, nar tanem İçimde bitmeyen aşkların Yarım kalan şarkısı, nar tanem *** Güneşin ışıkları ısıtmıyor artık Geceler her gün daha uzuyor nar tanem Dışarda sonbahar gönlümde sonbahar Göçüyor kuşlar göçüyor kuşlar *** Yanar ateşler dağlarda nar tanem Ve senin sevgin gönlümde Yanar ateşler dağlarda nar tanem Ve senin sevgin gönlümde *** Bir geçen yazın sonrası sonbahar sancısı Nar tanem Dışarda sararan yaprakları kovalıyor rüzgarlar Nar tanem *** Ne zaman, ne zaman geleceksin sen? Ne zaman kavuşmak sana nar tanem? Dışarda sonbahar gönlümde sonbahar Ne zaman, ne zaman, ne zaman, ne zaman? *** Yanar ateşler dağlarda nar tanem Ve senin sevgin gönlümde Yanar ateşler dağlarda nar tanem Ve senin sevgin gönlümde *** Ve senin sevgin gönlümde Yanar ateşler dağlarda nar tanem Ve senin sevgin gönlümde *** Ve senin sevgin gönlümde Yanar ateşler dağlarda nar tanem Ve senin sevgin gönlümde