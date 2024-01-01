Kayahan'ın En İyileri 1 Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Kayahan'ın En İyileri 1
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Yaz baharım döndü kışa
Neler geldi cahil başa
Boşa geçti ömür boşa
Bir murada eremedim
***
Boşa geçti ömür boşa
Bir murada eremedim
***
Ben çırağım derdim usta
Dilde sitem eşe dosta
Can tene küstü sonunda
Bir murada eremedim
***
Can tene küstü sonunda
Bir murada eremedim
***
Saçlarıma karlar yağdı
Sol yanımı hasret aldı
Gönül artık senden caydı
Bir murada eremedim
***
Gönül artık senden caydı
Bir murada eremedim
***
Ben çırağım derdim usta
Dilde sitem eşe dosta
Can tene küstü sonunda
Bir murada eremedim
***
Can tene küstü sonunda
Bir murada eremedim
***
Ben çırağım derdim usta
Dilde sitem eşe dosta
Can tene küstü sonunda
Bir murada eremedim
***
Can tene küstü sonunda
Bir murada eremedim
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Akşam dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yıkar
Siyah kelebeklerim uçar delice ahım ölüme kadar
***
Gönül acılar çeker yalnız başına
Yeter bu kadar yeter
Yarim bu günahların kalmaz yanına
Mevlam adamı yakar
***
Gülüm diye diye canım diye diye deli oldum ben
Canım bile bile gülüm bile bile kölen oldum ben
***
Adını yazmışlar gökyüzüne
Fırtınalar düşmüş kaderime
Yolumu çizmişsin sen yine
Emrin olur gülüm emrin olur
***
Akşam dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yıkar
Siyah kelebeklerim uçar delice ahım ölüme kadar
***
Gülüm diye diye canım diye diye deli oldum ben
Canım bile bile gülüm bile bile kölen oldum ben
***
Adını yazmışlar gökyüzüne
Fırtınalar düşmüş kaderime
Yolumu çizmişsin sen yine
Emrin olur gülüm emrin olur
***
Adını yazmışlar gökyüzüne
Fırtınalar düşmüş kaderime
Yolumu çizmişsin sen yine
Emrin olur gülüm baş üstüne
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Bir geçen yazın sonrası
Sonbahar sancısı, nar tanem
İçimde bitmeyen aşkların
Yarım kalan şarkısı, nar tanem
***
Güneşin ışıkları ısıtmıyor artık
Geceler her gün daha uzuyor nar tanem
Dışarda sonbahar gönlümde sonbahar
Göçüyor kuşlar göçüyor kuşlar
***
Yanar ateşler dağlarda nar tanem
Ve senin sevgin gönlümde
Yanar ateşler dağlarda nar tanem
Ve senin sevgin gönlümde
***
Bir geçen yazın sonrası sonbahar sancısı
Nar tanem
Dışarda sararan yaprakları kovalıyor rüzgarlar
Nar tanem
***
Ne zaman, ne zaman geleceksin sen?
Ne zaman kavuşmak sana nar tanem?
Dışarda sonbahar gönlümde sonbahar
Ne zaman, ne zaman, ne zaman, ne zaman?
***
Yanar ateşler dağlarda nar tanem
Ve senin sevgin gönlümde
Yanar ateşler dağlarda nar tanem
Ve senin sevgin gönlümde
***
Ve senin sevgin gönlümde
Yanar ateşler dağlarda nar tanem
Ve senin sevgin gönlümde
***
Ve senin sevgin gönlümde
Yanar ateşler dağlarda nar tanem
Ve senin sevgin gönlümde
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Bugün uyandığımda yoktun yanımda
Canım bugün ilaçlarımı almadım
Bugün ne kadar alışmışım anladım
Canım bugün ilk defa sensiz kaldım
Canım canımın yaprakları gözlerin yok
***
Çok canımı yakıyor özlemin
Çok çok çok her şeyden çok
Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde yüreğim kan ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Her şeyden çok
Her şeyden çok
***
Güller denize bakıyor günlerdir
Güller güneşi özlüyor sersefil
***
Canım canımın yaprakları
Gözlerin yok çok canımı yakıyor
Özlemin
Çok çok çok her şeyden çok
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