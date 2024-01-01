İbrahim Tatlıses

Bir Oda Yaptırdım Bir oda yaptırdım hurma dalından İçini döşedim acep sahindan Oda benim değil ahbaplarından Haydi güzelim gel beri Yeşil Bursa'nın dilberi *** Seni görürler çalarlar Vallahi oluram deli Seni görürler çalarlar Billahi oluram deli *** Bir oda yaptırdım yüceden yüce İçinde yatmadım üç gün üç gece Çifte kurbanlar kestirdim o gece Haydi güzelim gel beri Yeşil Bursa'nın dilberi *** Seni görürler çalarlar Vallahi oluram deli A seni görürler çalarlar çalarlar Billahi oluram deli *** Ara beni leylayı bul kardaş ara beni ara beni Yar derdinden çöle düştüm Leylayı bul kardaş ara beni ara beni ara beni

Emrin Olur Akşam dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yıkar Siyah kelebeklerim uçar delice ahım ölüme kadar *** Gönül acılar çeker yalnız başına Yeter bu kadar yeter Yarim bu günahların kalmaz yanına Mevlam adamı yakar *** Gülüm diye diye canım diye diye deli oldum ben Canım bile bile gülüm bile bile kölen oldum ben *** Adını yazmışlar gökyüzüne Fırtınalar düşmüş kaderime Yolumu çizmişsin sen yine Emrin olur gülüm emrin olur *** Akşam dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yıkar Siyah kelebeklerim uçar delice ahım ölüme kadar *** Gülüm diye diye canım diye diye deli oldum ben Canım bile bile gülüm bile bile kölen oldum ben *** Adını yazmışlar gökyüzüne Fırtınalar düşmüş kaderime Yolumu çizmişsin sen yine Emrin olur gülüm emrin olur *** Adını yazmışlar gökyüzüne Fırtınalar düşmüş kaderime Yolumu çizmişsin sen yine Emrin olur gülüm baş üstüne

Nar Tanem Bir geçen yazın sonrası Sonbahar sancısı, nar tanem İçimde bitmeyen aşkların Yarım kalan şarkısı, nar tanem *** Güneşin ışıkları ısıtmıyor artık Geceler her gün daha uzuyor nar tanem Dışarda sonbahar gönlümde sonbahar Göçüyor kuşlar göçüyor kuşlar *** Yanar ateşler dağlarda nar tanem Ve senin sevgin gönlümde Yanar ateşler dağlarda nar tanem Ve senin sevgin gönlümde *** Bir geçen yazın sonrası sonbahar sancısı Nar tanem Dışarda sararan yaprakları kovalıyor rüzgarlar Nar tanem *** Ne zaman, ne zaman geleceksin sen? Ne zaman kavuşmak sana nar tanem? Dışarda sonbahar gönlümde sonbahar Ne zaman, ne zaman, ne zaman, ne zaman? *** Yanar ateşler dağlarda nar tanem Ve senin sevgin gönlümde Yanar ateşler dağlarda nar tanem Ve senin sevgin gönlümde *** Ve senin sevgin gönlümde Yanar ateşler dağlarda nar tanem Ve senin sevgin gönlümde *** Ve senin sevgin gönlümde Yanar ateşler dağlarda nar tanem Ve senin sevgin gönlümde