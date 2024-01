İbrahim Tatlıses

Bir taş attım pencereye tık dedi Anası çıktı kızım evde yok dedi vay vay İnanmazsan gel yukarı bak dedi *** Armut dalda kız balkonda sallanır vay vay Şeker yemiş dudakları ballanır vay vay *** Atalım mı arap kızı atalım mı vay vay Senin için on beş sene yatalım mı vay vay Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay *** Demirciler demir döğer ocakta Şimdi ki kızlar ne hoş olur kucakta vay vay Öpüşürken yemek yandı ocakta *** Armut dalda kız balkonda sallanır vay vay Şeker yemiş dudakları ballanır vay vay *** Atalım mı arap kızı atalım mı vay vay Senin için on beş sene yatalım mı vay vay Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay *** Demirciler demir döğer tunç olur Altın yüzük parmağıma güç olur vay vay Sevip sevip ayrılması geç olur *** Armut dalda kız balkonda sallanır vay vay Şeker yemiş dudakları ballanır vay vay *** Atalım mı arap kızı atalım mı vay vay Senin için on beş sene yatalım mı vay vay Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay