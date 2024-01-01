İbrahim Tatlıses

Bırak Gitsin Söyleyin ne verdi dertlerden başka İstemem gelmesin aşkımız bitsin Onunla küstüm ben hayata aşka Bırakın bırakın bırakın gitsin *** Bir kere insanın şansı gülecek Sevgili dediğin kıymet bilecek Bu dünya o yokken elbet dönecek Bırakın bırakın bırakın gitsin Bırakın bu sevda burada bitsin Bırakın bırakın bırakın gitsin *** Sevilmek çok ona sevip de görsün Kapansın kapılar geriye dönsün Onunda gün gelip umudu sönsün Bırakın bırakın bırakın gitsin *** Bir kere insanın şansı gülecek Sevgili dediğin kıymet bilecek Bu dünya o yokken elbet dönecek Bırakın bırakın bırakın gitsin Bırakın bu sevda burada bitsin Bırakın bırakın bırakın gitsin

Aşk Kalbinde Yer Almış Bahçada güller açmış Gidek havuz başına İnsaf merhamet eyle Bak gözümün yaşına *** İnsaf merhamet eyle Bak gözümün yaşına *** Di gel agam di gel paşam Yeter aglatma beni Di gel canım di gel malım Yeter yaktırdi beni *** Di gel malım di gel canım Yeter yaktırdi beni *** Aşk kalbimde yer almış Atma bana bu daşı Siyah zülfün tel tel olmuş Dökme rüzgara karşı *** Siyah zülfün tel tel olmuş Dökme rüzgara karşı *** Di gel agam di gel paşam Yeter aglatma beni Di gel canım di gel malım Yakdi yandırdi beni *** Di gel malım di gel canım Yakdi yandırdi beni