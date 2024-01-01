Mega Aşk Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Mega Aşk
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Görür görmez aklım durdu
Kalbime bir sancı vurdu
Her yanıma sevgi doldu
Allah'ım bu nasıl güzel
***
Görür görmez aklım durdu
Kalbime bir sancı vurdu
Her yanıma sevgi doldu
Allah'ım bu nasıl güzel
***
Saçlarına güller takmış
Ellerine kına yakmış
Herkesi peşine takımış
Allah'ım bu nasıl güzel
***
Saçlarına güller takmış
Ellerine kına yakmış
Herkesi peşine takımış
Allah'ım bu nasıl güzel
***
Evli desem, evde değil
Köylü desem, köyde değil
Ne olduğu belli değil
Allah'ım bu nasıl güzel
***
Evli desem, evli değil
Köylü desem, köyde değil
Ne olduğu belli değil
Allah'ım bu nasıl güzel
***
Saçlarına güller takmış
Ellerine kına yakmış
Herkesi peşine takımış
Allah'ım bu nasıl güzel
***
Saçlarına güller takmış
Ellerine kına yakmış
Herkesi peşine takımış
Allah'ım bu nasıl güzel
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Hatıralar bir çığ gibi
Çöker akşamdan akşama
Hatıralar bir çığ gibi
Çöker akşamdan akşama
***
Umutlar ters yöne kürek
Çeker akşamdan akşama
Umutlar ters yöne kürek
Çeker akşamdan akşama
***
Ufukta kaybolur güneş
Yalnızlığım dağlara eş
Hasretin içimde ateş
Yakar akşamdan akşama
***
Ufukta kaybolur güneş
Yalnızlığım dağlara eş
Hasretin içimde ateş
Yakar akşamdan akşama
***
Kapanır bir bir kapılar
Gözlerim hayale dalar
İsmin dilimi parçalar
Diker akşamdan akşama
İsmin dilimi parçalar
Diker akşamdan akşama
***
Kapımda gururun devi
Talan oldu gönül evi
Kapımda gururun devi
Talan oldu gönül evi
***
Yokluğun kalbime çivi
Çakar akşamdan akşama
Hasretin kalbime çivi
Çakar akşamdan akşama
***
Ufukta kaybolur güneş
Yalnızlığım dağlara eş
Hasretin içimde ateş
Yakar akşamdan akşama
***
Ufukta kayboldu güneş
Yalnızlığım dağlara eş
Hasretin içimde ateş
Yakar akşamdan akşama
***
Kapanır bir bir kapılar
Gözlerim hayale dalar
İsmin dilimi parçalar
Diker akşamdan akşama
İsmin dilimi parçalar
Diker akşamdan akşama
-
-
Ben hayat yumağını sustum sabırla ördüm
Oysa kısa ömrümde ben ne insanlar gördüm
Gördüm ahlar çekeni, gördüm boyun bükeni
Bir yandan da her yeri cennet sayanlar gördüm
***
Gördüm ahlar çekeni, gördüm boyun bükeni
Bir yandan da her yeri cennet sayanlar gördüm
***
İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz
Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm
İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz
Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm
***
Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç
Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm
Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç
Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm
***
Hayat bir çark dişinde, herkes umut peşinde
İhtiras ateşinde, ben ne yananlar gördüm
Oh çekilmez yaraya, kurşun düşmüş araya
Tanrı diye paraya, ben ne tapanlar gördüm
***
Oh çekilmez yaraya, kurşun düşmüş araya
Tanrı diye paraya, ben ne tapanlar gördüm
***
İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz
Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm
İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz
Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm
***
Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç
Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm
Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç
Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm
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Dersini almışta ediyor ezber
Ah dersini almışta ediyor ezber
Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler aman
(Aman aman ben yarelendim aman)
***
Bu dert beni iflah etmez del eyler
Bu dert beni iflah etmez del eyler
Benim dert çekmeye dermanım mı var aman
Aman aman ben yarelendim aman
***
Benim dert çekmeye dermanım mı var aman
(Aman aman ben yaryarelendim alandım aman)
***
Kaşın çeğmelenmiş gözün üstüne
Ah kaşın çeğmelenmiş gözün üstüne
Havada bulutun yağdığı gibi aman
(Aman aman ben yarelendim aman)
***
Çiğ düşmüşte gül sineler ıslanmış
Çiğ düşmüşte gül sineler ıslanmış
Yagmurun güllere yağdığı gibi aman
Aman aman ben yarelendim aman
***
Yagmurun güllere yağdığı gibi aman
Aman aman ben yarelendim aman
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