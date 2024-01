İbrahim Tatlıses

Görür görmez aklım durdu Kalbime bir sancı vurdu Her yanıma sevgi doldu Allah'ım bu nasıl güzel *** Görür görmez aklım durdu Kalbime bir sancı vurdu Her yanıma sevgi doldu Allah'ım bu nasıl güzel *** Saçlarına güller takmış Ellerine kına yakmış Herkesi peşine takımış Allah'ım bu nasıl güzel *** Saçlarına güller takmış Ellerine kına yakmış Herkesi peşine takımış Allah'ım bu nasıl güzel *** Evli desem, evde değil Köylü desem, köyde değil Ne olduğu belli değil Allah'ım bu nasıl güzel *** Evli desem, evli değil Köylü desem, köyde değil Ne olduğu belli değil Allah'ım bu nasıl güzel *** Saçlarına güller takmış Ellerine kına yakmış Herkesi peşine takımış Allah'ım bu nasıl güzel *** Saçlarına güller takmış Ellerine kına yakmış Herkesi peşine takımış Allah'ım bu nasıl güzel

Ben hayat yumağını sustum sabırla ördüm Oysa kısa ömrümde ben ne insanlar gördüm Gördüm ahlar çekeni, gördüm boyun bükeni Bir yandan da her yeri cennet sayanlar gördüm *** Gördüm ahlar çekeni, gördüm boyun bükeni Bir yandan da her yeri cennet sayanlar gördüm *** İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm *** Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm *** Hayat bir çark dişinde, herkes umut peşinde İhtiras ateşinde, ben ne yananlar gördüm Oh çekilmez yaraya, kurşun düşmüş araya Tanrı diye paraya, ben ne tapanlar gördüm *** Oh çekilmez yaraya, kurşun düşmüş araya Tanrı diye paraya, ben ne tapanlar gördüm *** İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm *** Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm