Leblebi koyduk tasa El vurduk basa basa Her yerini beğendik Azıcık boydan kısa Hala hala hey Leblebi koydum tasa El vurdum basa basa Her yerini beğendim Birazcık boydan kısa Leblebi koydum tasa El vurdum basa basa Her yerini beğendim Birazcık boydan kısa Çakmak çakmağa geldim Kına yakmağa geldim Ayşe Teyze ağlama Kızın almağa geldim Çakmak çakmağa geldim Kına yakmağa geldim Ayşe Teyze ağlama Kızın almağa geldim Bahçanızda gül var mı Gül dibinde yol var mı Bu gece buralıyam Yatağında yer var mı Bahçanızda gül var mı Gül dibinde yer var mı Bu gece buralıyam Yatağında yer var mı Çakmak çakmağa geldik Kına yakmağa geldik Ayşe Teyze ağlama Kızın almağa geldik Çakmak çakmağa geldik Kına yakmağa geldik Ayşe Teyze ağlama Kızın almağa geldik Evlerinde var kilim Lal olsun benim dilim Büyüğünü everdik Küçüğe Allah kerim Evlerinde var kilim Lal olsun benim dilim Büyüğünü everdik Küçüğe Allah kerim Çakmak çakmağa geldik Kına yakmağa geldik Ayşe Teyze ağlama Kızın almağa geldik Çakmak çakmağa geldik Kına yakmağa geldik Ayşe Teyze ağlama Kızın almağa geldik