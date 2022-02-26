İbrahim Tatlıses

Canım dediklerim canımı aldı ah Gönül sarayımı yıkıp gittiler Bu mutsuz yaşantım onlardan kaldı Beni sevdiğime pişman ettiler *** Bu mutsuz yaşantım onlardan kaldı Beni bugünümden, dünden ettiler Beni doğduğuma, beni sevdiğime pişman ettiler *** Haykırsam dünyaya ettiklerini Yine anlatamam çektiklerimi Haykırsam dünyaya ettiklerini Yine anlatamam çektiklerimi *** Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi Beni bugünümden, dünden ettiler Beni sevdiğime pişman ettiler *** Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi Beni doğduğuma pişman ettiler Beni sevdiğime pişman ettiler *** Ben dertli değildim yaşarken oldum Bu kötü kaderi sonradan buldum Ben dertli değildim yaşarken oldum Bu kötü kaderi sonradan buldum *** Aldana, aldana ömrümden oldum Beni bugünlerden dünden ettiler Beni sevdiğime pişman ettiler *** Aldana, aldana ömrümden oldum Beni bugünümden, dünden ettiler Beni sevdiğime pişman ettiler *** Haykırsam dünyaya ettiklerini Yine anlatamam çektiklerimi Haykırsam dünyaya ettiklerini Yine anlatamam çektiklerimi *** Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi Beni bugünümden, dünden ettiler Beni sevdiğime pişman ettiler