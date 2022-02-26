Canım Dediklerim Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Canım Dediklerim
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Canım dediklerim canımı aldı ah
Gönül sarayımı yıkıp gittiler
Bu mutsuz yaşantım onlardan kaldı
Beni sevdiğime pişman ettiler
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Bu mutsuz yaşantım onlardan kaldı
Beni bugünümden, dünden ettiler
Beni doğduğuma, beni sevdiğime pişman ettiler
***
Haykırsam dünyaya ettiklerini
Yine anlatamam çektiklerimi
Haykırsam dünyaya ettiklerini
Yine anlatamam çektiklerimi
***
Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi
Beni bugünümden, dünden ettiler
Beni sevdiğime pişman ettiler
***
Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi
Beni doğduğuma pişman ettiler
Beni sevdiğime pişman ettiler
***
Ben dertli değildim yaşarken oldum
Bu kötü kaderi sonradan buldum
Ben dertli değildim yaşarken oldum
Bu kötü kaderi sonradan buldum
***
Aldana, aldana ömrümden oldum
Beni bugünlerden dünden ettiler
Beni sevdiğime pişman ettiler
***
Aldana, aldana ömrümden oldum
Beni bugünümden, dünden ettiler
Beni sevdiğime pişman ettiler
***
Haykırsam dünyaya ettiklerini
Yine anlatamam çektiklerimi
Haykırsam dünyaya ettiklerini
Yine anlatamam çektiklerimi
***
Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi
Beni bugünümden, dünden ettiler
Beni sevdiğime pişman ettiler