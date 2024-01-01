İbrahim Tatlıses

Yalan dünya sana sesleniyorum Artık hiç bir şeyinden zevk almıyorum Dolaştıkça bağrımda bulamıyorum Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum *** Dert sayarım, derdim artar, eksilmez Sabır, teselliden müjde getirmez Bir kaderim var, belli, değişmez Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum *** Bir kaderim var, belli, değişmez Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum *** Yalan dünya sana ne ettim, neyledim Bir yar sevdim, sana gelin eyledim Felek vurdu sillesini, mecnuna döndüm Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum *** Dert sayarım, derdim artar, eksilmez Sabır, teselliden müjde getirmez Bir kaderim var, belli, değişmez Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum *** Bir kaderim var, belli, değişmez Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum

Döndüm kıbleye doğru açtım ellerimi Yalvardım Allah'ıma duysun diye beni Damla damla gözyaşım dökülürken gözümden Çektiğim acıları yaşıyorum yeniden *** Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor (Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor) (Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor) *** Elim kolum bağlanmış çaresizim Allah'ım Bu canımı sen verdin benden almak istiyor Bu canımı sen verdin benden almak istiyor *** Hor gören şu gururun tükenmek bilmez mi Sevginle yanan kalbi üzdüğün yetmez mi İyi niyet uğruna yaşıyorsak dünyada Seven garip olsa da sevilmeye değmez mi *** Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor (Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor) (Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor) *** Elim kolum bağlanmış çaresizim Allah'ım Bu canımı sen verdin benden almak istiyor Bu canımı sen verdin benden almak istiyor