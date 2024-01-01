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7/24 Dinle Ben de İsterem

Ben de İsterem Şarkı Sözleri

İbrahim Tatlıses Ben de İsterem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Ben de İsterem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ben de İsterem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses

Ben de İsterem

  • Çoban

  • Yakamoz

  • Sormadın Beni

  • Hor Görme Garibi

  • Başı Belalım

  • Ben de İsterem

  • Yol Ver Dağlar

  • Yanağı Gamze

  • Bu Gece

  • Nerelere Gidem

  • Fırat

  • Ormancı

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