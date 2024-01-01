İbrahim Tatlıses

Daldalanım Kardaş dalım yok, daldalanım ey Ben feleğe neylemiştim Koymadı kardaş sevdalanım *** Esmer eliden yar Güzel eliden nere gidim ben Yaralıyam ah, nasıl edim oy oy oy *** Dert sinemi Çürüttü kardaş dert sinemi ey Felek tahtın, tacın yıkılsın ee-eey Senin her işin tersine mi ey *** Garibin elinden, bilmezin elinden Gözelin elinden nasıl edim ben Yeter ağlattın beni

Yalan dünya sana sesleniyorum Artık hiç bir şeyinden zevk almıyorum Dolaştıkça bağrımda bulamıyorum Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum *** Dert sayarım, derdim artar, eksilmez Sabır, teselliden müjde getirmez Bir kaderim var, belli, değişmez Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum *** Bir kaderim var, belli, değişmez Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum *** Yalan dünya sana ne ettim, neyledim Bir yar sevdim, sana gelin eyledim Felek vurdu sillesini, mecnuna döndüm Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum *** Dert sayarım, derdim artar, eksilmez Sabır, teselliden müjde getirmez Bir kaderim var, belli, değişmez Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum *** Bir kaderim var, belli, değişmez Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum