İbrahim Tatlıses

Dallam Her gün akşam olur Dallam, dallam, dallam Her gün akşam olur Dallam, dallam, dallam Elimde bağlama Çallam, çallam, çallam Elimde bağlama Çallam, çallam, çallam Aşirete var haber Sallam, sallam, sallam Aşirete var haber Sallam, sallam, sallam Beni seni sevmişem Allam, allam, allam Beni seni sevmişem Allam, allam, allam Vermesseler seni Gellem, gellem, gellem Vermesseler seni Gellem, gellem, gellem Kapınızı güzel Çallam, çallam, çallam Kapınızı güzel Çallam, çallam, çallam Aşirete var haber Sallam, sallam, sallam Aşirete var haber Sallam, sallam, sallam Ben seni sevmişem Allam, Allam, Allam Ben seni sevmişem Allam, Allam, Allam Gördüğüm gün seni Güllem, güllem, güllem Gördüğüm gün seni Güllem, güllem, güllem Görmedimse güzel Öllem, öllem, öllem Görmedimse güzel Öllem, öllem, öllem Aşirete var haber Sallam, sallam, sallam Aşirete var haber Sallam, sallam, sallam Ben seni sevmişem Allam, Allam, Allam Ben seni sevmişem Allam, Allam, Allam

Emmine Kaşların karalıdır aman Emminem Gözlerin belalıdır canım Emminem Ben sevdim eller aldı aman Emminem Yüreğim yaralıdır aman Emminem *** Eminem Emine aman Eminem Eminem Emine canım Eminem *** Eşarbın uçtu başlar aman Emminem Kirpikler uzun kaştan canım Emminem Kara gözler değil mi kurban Emminem Çıkardı beni baştan aman Emminem *** Gel benim nazlı yarim aman Emminem Başımın tacı yarim canım Emminem Yüzünde göz izi var aman Emminem Sana kim baktı yarim canım Emminem.

Sarhoş Ben her gece sarhoşum, derdimden böyle Ben her gece sarhoşum, derdimden böyle Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle *** Felek benim yazımı, kışa çevirdi Fırtınaya kapılmış, aşığım böyle Fırtınaya kapılmış, aşığım böyle *** İçki nedir bilmezdim, şimdi bir ayyaş oldum Kederle ıstırapla ben, arkadaş oldum Kederle ıstırapla ben, arkadaş oldum *** Derdimi hiç kimseye, diyemiyorum Derdimi hiç kimseye, diyemiyorum Böyleymiş alın yazım, silemiyorum Böyleymiş alın yazım, silemiyorum *** Bana sarhoş diyorlar, varsın desinler Neden içtiğimi bende? bilemiyorum Neden içtiğimi bende? bilemiyorum *** İçki nedir bilmezdim, şimdi bir ayyaş oldum Kederle ıstırapla ben, arkadaş oldum Kederle ıstırapla ben, arkadaş oldum

Dertli Dertli Görüyorsun Tanrım beni Değiştir bu kaderimi Açtım sana ellerimi Yalvarırım dertli, dertli Açtım sana ellerimi Yalvarırım dertli, dertli *** Bu cananın sahibisin Sığınacak gücüm sensin Derman bana senden gelsin Bekliyorum dertli, dertli *** Eskiler hep taş misali Gözlerimde çile seli Yaşadığım nerden belli Gecem dertli, günüm dertli Yaşadığım nerden belli Gecem dertli, günüm dertli *** Dertlerimle yalnız kaldım Bir çıkar yol bulamadım Çilelerle adım, adım Yürüyorum dertli, dertli Çilelerle adım, adım Gidiyorum dertli, dertli *** Özlediğim güneş doğsun Yarabbim tek umudumsun Dualarım kabul olsun Yaşanmıyor dertli, dertli *** Eskiler hep tas misali Gözlerimde çile seli Yaşadığım nerden belli Gecem dertli, günüm dertli Yaşadığım nerden belli Gecem dertli, günüm dertli Gecem dertli, günüm dertli Gecem dertli, günüm dertli

Bugün Bayram Bugün bayram günü derler, alem eglenir Sen bizim yaylaya gel başın için Dertliler oturmuş, derdin söyleşir Etme intizarın gül başın için Hey, hey, hey, hey, hey Dertliler oturmuş, derdin söyleşir Etme intizarın gül başın için Hey, hey, hey, hey, hey *** Davut sularıyam aktı aman da Bir yıldız dogmuştur vaktı zamanda Seher bülbülüyem ulu divanda Sen benim vekilim ol başın için Hey, hey, hey, hey, hey Seher bülbülüyem ulu divanda Sen benim vekilim ol başın için Hey, hey, hey, hey, hey