İbrahim Tatlıses

Sen sevmiyorsun diye Bana yar mı kalmadı Sen sevmiyorsun diye Bana yar mı kalmadı *** Gönlümdeki bahçeye Bahçıvan mı kalmadı? Gönlümdeki bahçeye Bahçıvan mı kalmadı? *** Seninle ben mesuttum Onunla olamam mı? Seninle ben mesuttum Onunla olamam mı? *** Aşkımız burda biter Derdine yan, tamam mı? Aşkımız burda biter Derdine yan, tamam mı? *** Ne sandın sen kendini? Sensiz yaşayamam mı? Ne sandın sen kendini? Sensiz yaşayamam mı? *** Sen olmasan sevgiliyi Bir daha bulamam mı? Sen olmasan sevgiliyi Bir daha bulamam mı? *** Seninle ben mesuttum Onunla olamam mı? Seninle ben mesuttum Onunla olamam mı? *** Aşkımız burda biter Derdine yan tamam mı? Aşkımız burda biter Derdine yan tamam mı? *** Seninle ben mesuttum Onunla olamam mı? Seninle ben mesuttum Onunla olamam mı? *** Aşkımız burda biter Derdine yan tamam mı?