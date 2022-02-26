Derdine Yan Tamam mı Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Derdine Yan Tamam mı
Tüm Şarkıları
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Sen sevmiyorsun diye
Bana yar mı kalmadı
Sen sevmiyorsun diye
Bana yar mı kalmadı
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Gönlümdeki bahçeye
Bahçıvan mı kalmadı?
Gönlümdeki bahçeye
Bahçıvan mı kalmadı?
***
Seninle ben mesuttum
Onunla olamam mı?
Seninle ben mesuttum
Onunla olamam mı?
***
Aşkımız burda biter
Derdine yan, tamam mı?
Aşkımız burda biter
Derdine yan, tamam mı?
***
Ne sandın sen kendini?
Sensiz yaşayamam mı?
Ne sandın sen kendini?
Sensiz yaşayamam mı?
***
Sen olmasan sevgiliyi
Bir daha bulamam mı?
Sen olmasan sevgiliyi
Bir daha bulamam mı?
***
Seninle ben mesuttum
Onunla olamam mı?
Seninle ben mesuttum
Onunla olamam mı?
***
Aşkımız burda biter
Derdine yan tamam mı?
Aşkımız burda biter
Derdine yan tamam mı?
***
Seninle ben mesuttum
Onunla olamam mı?
Seninle ben mesuttum
Onunla olamam mı?
***
Aşkımız burda biter
Derdine yan tamam mı?