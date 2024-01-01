Mavi Mavi Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Mavi Mavi
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Dere kenarından geçtim
Soğuk sularını içtim
Dere kenarından geçtim
Soğuk sularını içtim
Bu derde ben nerden düştüm?
Bilemem, bilemem, bilemem, bilemem, bilemem yar bilemem
Bu derde ben nerden düştüm?
Bilemem, bilemem, bilemem, bilemem, bilemem yar bilemem
***
Aylar oldu hala gelmez
Gelip şu halimi sormaz
Aylar oldu hala gelmez
Gelip şu halimi sormaz
Perişanım kimse bilmez
Bilemem, bilemem, bilemem, bilemem, bilemem yar bilemem
Perişanım kimse sormaz
Bilemem, bilemem, bilemem, bilemem, bilemem yar bilemem
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Söyleyin ne verdi dertlerden başka
İstemem gelmesin aşkımız bitsin
Onunla küstüm ben hayata aşka
Bırakın bırakın bırakın gitsin
***
Bir kere insanın şansı gülecek
Sevgili dediğin kıymet bilecek
Bu dünya o yokken elbet dönecek
Bırakın bırakın bırakın gitsin
Bırakın bu sevda burada bitsin
Bırakın bırakın bırakın gitsin
***
Sevilmek çok ona sevip de görsün
Kapansın kapılar geriye dönsün
Onunda gün gelip umudu sönsün
Bırakın bırakın bırakın gitsin
***
Bir kere insanın şansı gülecek
Sevgili dediğin kıymet bilecek
Bu dünya o yokken elbet dönecek
Bırakın bırakın bırakın gitsin
Bırakın bu sevda burada bitsin
Bırakın bırakın bırakın gitsin
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Bahçada güller açmış
Gidek havuz başına
İnsaf merhamet eyle
Bak gözümün yaşına
***
İnsaf merhamet eyle
Bak gözümün yaşına
***
Di gel agam di gel paşam
Yeter aglatma beni
Di gel canım di gel malım
Yeter yaktırdi beni
***
Di gel malım di gel canım
Yeter yaktırdi beni
***
Aşk kalbimde yer almış
Atma bana bu daşı
Siyah zülfün tel tel olmuş
Dökme rüzgara karşı
***
Siyah zülfün tel tel olmuş
Dökme rüzgara karşı
***
Di gel agam di gel paşam
Yeter aglatma beni
Di gel canım di gel malım
Yakdi yandırdi beni
***
Di gel malım di gel canım
Yakdi yandırdi beni
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