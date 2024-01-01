İbrahim Tatlıses

Dere Kenarından Geçtim Dere kenarından geçtim Soğuk sularını içtim Dere kenarından geçtim Soğuk sularını içtim Bu derde ben nerden düştüm? Bilemem, bilemem, bilemem, bilemem, bilemem yar bilemem Bu derde ben nerden düştüm? Bilemem, bilemem, bilemem, bilemem, bilemem yar bilemem *** Aylar oldu hala gelmez Gelip şu halimi sormaz Aylar oldu hala gelmez Gelip şu halimi sormaz Perişanım kimse bilmez Bilemem, bilemem, bilemem, bilemem, bilemem yar bilemem Perişanım kimse sormaz Bilemem, bilemem, bilemem, bilemem, bilemem yar bilemem

Bırak Gitsin Söyleyin ne verdi dertlerden başka İstemem gelmesin aşkımız bitsin Onunla küstüm ben hayata aşka Bırakın bırakın bırakın gitsin *** Bir kere insanın şansı gülecek Sevgili dediğin kıymet bilecek Bu dünya o yokken elbet dönecek Bırakın bırakın bırakın gitsin Bırakın bu sevda burada bitsin Bırakın bırakın bırakın gitsin *** Sevilmek çok ona sevip de görsün Kapansın kapılar geriye dönsün Onunda gün gelip umudu sönsün Bırakın bırakın bırakın gitsin *** Bir kere insanın şansı gülecek Sevgili dediğin kıymet bilecek Bu dünya o yokken elbet dönecek Bırakın bırakın bırakın gitsin Bırakın bu sevda burada bitsin Bırakın bırakın bırakın gitsin