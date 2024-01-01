Mutlu Ol Yeter Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Mutlu Ol Yeter
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Yalan dünya sana sesleniyorum
Artık hiç bir şeyinden zevk almıyorum
Dolaştıkça bağrımda bulamıyorum
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
***
Dert sayarım, derdim artar, eksilmez
Sabır, teselliden müjde getirmez
Bir kaderim var, belli, değişmez
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
***
Bir kaderim var, belli, değişmez
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
***
Yalan dünya sana ne ettim, neyledim
Bir yar sevdim, sana gelin eyledim
Felek vurdu sillesini, mecnuna döndüm
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
***
Dert sayarım, derdim artar, eksilmez
Sabır, teselliden müjde getirmez
Bir kaderim var, belli, değişmez
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
***
Bir kaderim var, belli, değişmez
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
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Daldalanım
Kardaş dalım yok, daldalanım ey
Ben feleğe neylemiştim
Koymadı kardaş sevdalanım
***
Esmer eliden yar
Güzel eliden nere gidim ben
Yaralıyam ah, nasıl edim oy oy oy
***
Dert sinemi
Çürüttü kardaş dert sinemi ey
Felek tahtın, tacın yıkılsın ee-eey
Senin her işin tersine mi ey
***
Garibin elinden, bilmezin elinden
Gözelin elinden nasıl edim ben
Yeter ağlattın beni