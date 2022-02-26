İmparator Siler de Geçer Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
İmparator Siler de Geçer
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Yalan dünya sana sesleniyorum
Artık hiç bir şeyinden zevk almıyorum
Dolaştıkça bağrımda bulamıyorum
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
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Dert sayarım, derdim artar, eksilmez
Sabır, teselliden müjde getirmez
Bir kaderim var, belli, değişmez
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
***
Bir kaderim var, belli, değişmez
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
***
Yalan dünya sana ne ettim, neyledim
Bir yar sevdim, sana gelin eyledim
Felek vurdu sillesini, mecnuna döndüm
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
***
Dert sayarım, derdim artar, eksilmez
Sabır, teselliden müjde getirmez
Bir kaderim var, belli, değişmez
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
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Bir kaderim var, belli, değişmez
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
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