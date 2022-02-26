Dertli Dertli Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Dertli Dertli
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Görüyorsun Tanrım beni
Değiştir bu kaderimi
Açtım sana ellerimi
Yalvarırım dertli, dertli
Açtım sana ellerimi
Yalvarırım dertli, dertli
***
Bu cananın sahibisin
Sığınacak gücüm sensin
Derman bana senden gelsin
Bekliyorum dertli, dertli
***
Eskiler hep taş misali
Gözlerimde çile seli
Yaşadığım nerden belli
Gecem dertli, günüm dertli
Yaşadığım nerden belli
Gecem dertli, günüm dertli
***
Dertlerimle yalnız kaldım
Bir çıkar yol bulamadım
Çilelerle adım, adım
Yürüyorum dertli, dertli
Çilelerle adım, adım
Gidiyorum dertli, dertli
***
Özlediğim güneş doğsun
Yarabbim tek umudumsun
Dualarım kabul olsun
Yaşanmıyor dertli, dertli
***
Eskiler hep tas misali
Gözlerimde çile seli
Yaşadığım nerden belli
Gecem dertli, günüm dertli
Yaşadığım nerden belli
Gecem dertli, günüm dertli
Gecem dertli, günüm dertli
Gecem dertli, günüm dertli