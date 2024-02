İbrahim Tatlıses

Ben hayat yumağını sustum sabırla ördüm Oysa kısa ömrümde ben ne insanlar gördüm Gördüm ahlar çekeni, gördüm boyun bükeni Bir yandan da her yeri cennet sayanlar gördüm *** Gördüm ahlar çekeni, gördüm boyun bükeni Bir yandan da her yeri cennet sayanlar gördüm *** İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm *** Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm *** Hayat bir çark dişinde, herkes umut peşinde İhtiras ateşinde, ben ne yananlar gördüm Oh çekilmez yaraya, kurşun düşmüş araya Tanrı diye paraya, ben ne tapanlar gördüm *** Oh çekilmez yaraya, kurşun düşmüş araya Tanrı diye paraya, ben ne tapanlar gördüm *** İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm *** Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm