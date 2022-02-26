Deryalım Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Deryalım
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Yanağında alı var (deryalım)
Dudağında balı var (Allah, Allah)
Sendeki güzelliğin (deryalım)
Binbir tane adı var (Allah, Allah)
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Sendeki güzelliğin (deryalım)
Binbir çeşit adı var (Allah, Allah)
***
Kaşları yaya benzer (deryalım)
Cemali aya benzer (Allah, Allah)
Öyle bir sevgilim var (deryalım)
Duruşu taya benzer (Allah, Allah)
***
Öyle bir sevgilim var (deryalım)
Duruşu taya benzer (Allah, Allah)
***
Çakmak çakmak gözlerin
Baldan şirin sözlerin (Allah, Allah)
Cehennem cennet olur (deryalım)
Beni sarsa ellerin (Allah, Allah)
***
Cehennem cennet olur (deryalım)
Beni sarsa ellerin (Allah, Allah)
***
Bir ah çeksem derinden (deryalım)
Dağlar oynar yerinden (Allah, Allah)
Mecnun'dan beter oldum (deryalım)
Bu sevdanın yüzünden (Allah, Allah)
***
Mecnun'dan beter oldum (deryalım)
Bu sevdanın yüzünden (Allah, Allah)