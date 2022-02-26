İbrahim Tatlıses

Yanağında alı var (deryalım) Dudağında balı var (Allah, Allah) Sendeki güzelliğin (deryalım) Binbir tane adı var (Allah, Allah) *** Sendeki güzelliğin (deryalım) Binbir çeşit adı var (Allah, Allah) *** Kaşları yaya benzer (deryalım) Cemali aya benzer (Allah, Allah) Öyle bir sevgilim var (deryalım) Duruşu taya benzer (Allah, Allah) *** Öyle bir sevgilim var (deryalım) Duruşu taya benzer (Allah, Allah) *** Çakmak çakmak gözlerin Baldan şirin sözlerin (Allah, Allah) Cehennem cennet olur (deryalım) Beni sarsa ellerin (Allah, Allah) *** Cehennem cennet olur (deryalım) Beni sarsa ellerin (Allah, Allah) *** Bir ah çeksem derinden (deryalım) Dağlar oynar yerinden (Allah, Allah) Mecnun'dan beter oldum (deryalım) Bu sevdanın yüzünden (Allah, Allah) *** Mecnun'dan beter oldum (deryalım) Bu sevdanın yüzünden (Allah, Allah)