İbrahim Tatlıses

Avuç açtım aşk dilendim, sevgimi fark ettin mi? Sana kul köle bendim, kıymetimi bildin mi? Etme bulma dünyasıdır, nasıl, yola geldin mi? Dönmem asla, dönmem asla, dönmem asla bir daha (Dönmem asla, dönmem asla, dönmem asla bir daha) *** Sen Leylaydın ben de Mecnun, çölde susuz kaldın mı? Sen Şirindin ben de Ferhat, dağ delip dolandın mı? Sen Aslıydın ben de Kerem, benim gibi yandın mı? Dönmem asla, dönmem asla, dönmem asla bir daha Dönmem asla, dönmem asla, dönmem asla bir daha